Toyota diminui preço do Corolla Cross XRE em R$ 14 mil para PcD

O Toyota Corolla Cross XRE acaba de ganhar uma super oportunidade para quem é pessoa com deficiência (PcD). Para quem sabe como é a luta para adquirir um carro zero km com isenção de impostos, essa é uma chance e tanto! A marca manteve o preço da campanha de vendas diretas de julho, que tem isenção total do IPI e um bônus extra da fábrica.

Para se ter uma ideia, na versão 2.0 XRE com câmbio CVT, o preço normal é de R$ 191.190,00, mas para o público PcD, ele despenca para R$ 176.570,00. Isso significa um desconto de R$ 14.620,00! Um especialista do portal Fipe Carros confirmou as informações com a concessionária Terrasol, mas atenção: os valores podem mudar dependendo da sua região.

Para aproveitar essa vantagem, é necessário apresentar exames médicos que comprovem a deficiência, juntamente com um laudo assinado por um médico credenciado ao Detran. Depois disso, você vai precisar de um laudo de uma clínica autorizada para seguir adiante com o processo de isenção.

Com a documentação na mão, é só dar uma passadinha numa concessionária Toyota. Você vai preencher alguns formulários e aguardar a análise. Se tudo estiver em ordem, o Corolla Cross XRE será entregue conforme a disponibilidade da fábrica. Assim que você pisar no acelerador, a sensação de dirigir um carro novinho vai ser indescritível!

O que muitos podem não saber é o que se esconde sob o capô desse carro. O Corolla Cross XRE vem equipado com um motor aspirado 2.0 Dual VVT-ie DOHC, que entrega até 175 cv com etanol e 167 cv com gasolina. O torque é bem ágil: 21,3 kgfm a 4.400 rpm. E a transmissão é uma CVT Direct Shift que simula 10 marchas. Acelerar por aí vai ser uma experiência suave e cheia de estilo.

Falando em desempenho, o consumo é algo que sempre pesa na hora de escolher um carro. Com etanol, o Corolla Cross faz cerca de 8,2 km/l na cidade e 9,3 km/l na estrada. Já com gasolina, essa média melhora, chegando a 11,3 km/l na cidade e 13,3 km/l na estrada. Para quem roda bastante, esses números fazem a diferença.

Agora, um detalhe interessante é a disputa acirrada no segmento dos SUVs médios. De acordo com a Fenabrave, entre janeiro e junho de 2025, o Jeep Compass vendeu 27.533 unidades no Brasil, enquanto o Toyota Corolla Cross, que é seu principal concorrente, alcançou 30.091 emplacamentos. Isso coloca o Corolla na liderança do segmento!

Se você está pensando em trocar de carro ou conhece alguém que se encaixe nessa categoria de PcD, o Corolla Cross XRE pode ser a escolha perfeita. E, cá entre nós, dirigir um carro assim é uma sensação única!