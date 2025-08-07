Mundo Automotivo

Mercedes anuncia 32 lançamentos de novos carros até 2027

Autor Rodrigo Campos
Mercedes vai lançar 32 novos carros até 2027, incluindo modelos inéditos

A Mercedes-Benz está prestes a lançar uma verdadeira “barragem” de novidades: em 2026, teremos 18 lançamentos e mais 14 em 2027. Isso mesmo, são muitos modelos novos, com reestilizações e até alguns inéditos na união de estilo e potência que a marca sempre proporciona. E olha, mesmo com a enorme quantidade de versões, o CEO Ola Källenius não está satisfeito. Ele já deixou claro que se houver demanda, eles não vão hesitar em explorar novos nichos. Afinal, a paixão pela indústria automotiva é quase uma segunda natureza para eles.

No entanto, nem tudo são flores. Atualmente, a marca está fazendo uma limpeza em seu portfólio. Modelos icônicos como o SLC e o CLS já se despediram. Além disso, os populares conversíveis da linha Mercedes-AMG GT também deixaram de estar disponíveis, e ainda temos a Classe T e o Citan na lista de descontinuados. Para quem gosta dos cupês e conversíveis das linhas C e E, uma mudança promete agitar: eles foram fundidos na nova família CLE. E para completar, a minivan Classe B pode até dar tchau até 2026!

Se você é um verdadeiro fã de dirigir, sabe como é chato quando um modelo que você ama é tirado de linha. Mas, como os carros mudam, a natureza da indústria também está se transformando. Apesar de várias baixas, a Mercedes-Benz parece estar avançando onde outros estão recuando, mesmo com uma queda nas vendas e a ameaça de proibição dos motores a combustão na Europa.

Um exemplo interessante é o Classe A, que sempre foi um dos queridinhos do público. Ele estava prestes a sair de cena em 2026, mas a produção foi estendida até 2028. O Jörg Burzer, que comanda a área de produção, afirmou que ele continua sendo muito popular, especialmente na Europa. Isso significa que o novo CLA, com suas versões sedã e perua, vai estrear ao lado do Classe A, que, claro, ainda conta com opções a combustão e elétricas.

Para a felicidade dos aficionados, os rumores sobre o fim de modelos como o GLC Coupé e GLE Coupé pareciam preocupantes, mas o lançamento da nova geração do CLA Shooting Brake mostra que a Mercedes-Benz ainda acredita no potencial desses estilos de carroceria.

Uma mudança interessante que está a caminho é a fusão das linhas elétricas e a combustão. O EQS, uma espécie de topo da gama elétrica, está prestes a ser descontinuado para dar espaço a uma nova geração do Classe S, que terá opções tanto elétricas quanto a combustão. Quem não ama a ideia de dirigir um Classe S na estrada, não é mesmo?

Entre as inovações confirmadas, podemos esperar versões elétricas de modelos como Classe C e GLC, além de um sedã e um SUV totalmente elétricos da Mercedes-AMG. E não se esqueça do “Little G”, uma versão reduzida do icônico Classe G, também com opções a combustão e elétricas. Deve ser uma adrenalina pura.

Por fim, Källenius apontou que a eletrificação não está avançando tão rápido quanto esperavam, levando à prorrogação da vida útil dos motores a combustão. Ele afirmou que a tecnologia atual será mais duradoura do que imaginavam, e uma abordagem mais prática é manter ambas as tecnologias em operação. Isso traz um alívio para quem ainda ama o ronco dos motores tradicionais.

### Em resumo

A Mercedes-Benz está ajustando suas velas para o futuro, sempre com o pé no acelerador e a mira na paixão dos motoristas. As novidades e mudanças prometem apimentar ainda mais o mercado, então prepare-se para um período emocionante!

Rodrigo Campos

Editor do Portal Notícia da Manhã. Jornalista, pós-graduado em Semiótica. Atuou em grandes veículos de imprensa do Brasil nos últimos anos.

