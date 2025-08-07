Atualização do Rivian com Google Maps provoca problemas no GPS

Uma recente atualização no sistema de navegação da Rivian deixou muitos motoristas com um gosto amargo. Quer dizer, a ideia era aprimorar a experiência com recursos do Google Maps, como dados em tempo real sobre acidentes e bloqueios, além de facilitar a busca por lugares. Mas, como a gente bem sabe, nem tudo que brilha é ouro.

No Reddit, a galera que tem os modelos R1S e R1T está compartilhando relatos de que, desde essa atualização, o GPS tem dado pau. Para você ter uma ideia, o problema aparece a cada dois ou três dias, e a solução encontrada envolve até uma reinicialização do sistema, acionada pelo volante. Imagina você no trânsito, dependendo do GPS e ele decides tirar férias?

Curiosamente, essa falha não é uma chatice para todos os donos da marca. Os modelos mais novos da linha Gen2 parecem estar funcionando direitinho, enquanto alguns motoristas de Rivian mais antigos não perceberam instabilidades após a atualização. Às vezes, dá até a impressão de que algumas unidades conseguiram escapar dessa cilada.

O que mais surpreende é que, além do travamento, tem motoristas que relatam que o sistema insiste em mostrar que eles estão em casa, mesmo estando quilômetros longe. Já pensou? É como se o GPS estivesse de férias também. Outros usuários notaram que a função de busca está meio perdida, tornando a navegação ainda mais complicada.

Parece que, no fundo, a questão é algo relacionado ao software, mas a Rivian ainda não se manifestou oficialmente sobre o problema. Enquanto isso, os motoristas que estão tendo essa dor de cabeça continuam na expectativa de uma solução mágica, torcendo para que voltem a dirigir sem esses percalços, porque quem já ficou sem um GPS em viagem sabe como isso pode ser frustrante.