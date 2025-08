Volkswagen Polo Track dobra vendas com IPI zero – Fipe Carros

O Volkswagen Polo 2026 chegou ao mercado trazendo algumas novidades, especialmente na quantidade de versões disponíveis. O modelo passou a ter menos opções, e isso se deve à chegada do novo SUV Tera, que promete fazer sucesso nas vendas da marca por aqui. No entanto, a galera ainda está se perguntando qual será o futuro do Polo nesse cenário.

O preco? Começa em R$ 84.445 e, pra quem não sabe, ele faz parte do programa “Carro Sustentável”, que zera o IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados). Isso significa que é uma oportunidade de pegar um carro novo por um preço mais em conta.

Esse programa do governo é bacana porque diminui os impostos para carros compactos com motor flex de até 115,5 cv. No mês passado, mais de 37 mil veículos que se beneficiaram desse programa foram vendidos. Imagine só a quantidade de gente feliz com seu novo carro!

O Volkswagen Polo Track se destacou entre esses modelos, vendendo 8.806 unidades. Ele ficou em primeiro lugar nas vendas do programa, seguido bem de perto pelo Fiat Argo Drive e o Fiat Mobi, que também obtiveram bons números. A versão Polo TSI, que voltou a operar por conta dos incentivos fiscais, apareceu na quarta posição, mostrando que o mercado está bem aquecido.

Com essa isenção do IPI, o Polo viu suas vendas crescerem impressionantes 101% em julho em relação a junho. Isso só reforça que o carro, realmente, é uma escolha popular entre os brasileiros. Segundo a Volkswagen, o interesse pelo Polo Track aumentou em 59% nesse período.

Em julho, o Volkswagen Polo foi o líder das vendas de carros 1.0 no Brasil, alcançando 12.937 unidades emplacadas. O Fiat Argo ficou em segundo lugar, seguido pelo Fiat Mobi. O Chevrolet Onix também não ficou para trás, mas o Polo mostrou que ainda é um favorito nas estradas.

Vamos falar do motor? A versão Track vem com um motor 1.0 de três cilindros, sem turbo. Quando você abastece com gasolina, ele entrega 77 cv de potência e 9,6 kgfm de torque; com etanol, isso sobe para 84 cv e 10,3 kgfm. A transmissão é manual de cinco marchas — ideal para quem gosta de pegar a estrada.

Quanto ao consumo, o Polo Track faz em média 13,9 km/l com gasolina e 9,6 km/l com etanol na cidade. Na estrada, ele pode chegar a 16,3 km/l com gasolina e 11,4 km/l com etanol, de acordo com dados do Inmetro. Isso faz toda a diferença quando a gente pensa em economia!

O tamanho do Polo continua o mesmo: 4,07 metros de comprimento, 1,75 m de largura, 1,47 m de altura e um entre-eixos de 2,57 m. O porta-malas tem capacidade para 300 litros, um bom espaço para boas viagens e compras.

Nos itens de série, o hatch já vem equipado com airbags laterais, rádio Media Plus II, ar-condicionado, direção elétrica, vidros e travas elétricas, sem esquecer do volante multifuncional e do banco do motorista ajustável em altura. E pra quem gosta de tecnologia, dá pra adicionar a central multimídia VW Play como opcional.

É isso! O Polo parece estar se saindo muito bem no mercado, seguindo firme e forte. Ah, quem aí já pegou a estrada com um desses vai entender o quanto ele é uma boa pedida!