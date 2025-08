Classe G alcança a marca de 600 mil unidades vendidas

A Mercedes-Benz acaba de atingir um marco impressionante: o 600.000º Classe G. E o que torna esse momento ainda mais especial? O carro em questão é um G580 totalmente elétrico, vestido com a elegante cor preta Obsidiana metálica, montado na famosa fábrica de Graz, na Áustria, onde esses ícones da marca são feitos desde 1979. E não pense que ele vai para um museu, não! Esse modelo vai direto para a garagem de um cliente sortudo, como se fosse só mais um do dia a dia.

Lá atrás, há pouco mais de dois anos, a marca já celebrava a 500.000ª unidade com a edição especial G-Class Edition Stronger Than the 1980s. Desde então, mais 100 mil unidades foram produzidas de maneira impressionante. Para você ter uma ideia, a transição de 300 mil para 400 mil unidades levou três vezes mais tempo. E é claro, esse crescimento todo mostra que o Classe G ainda é um verdadeiro favorito.

### O Queridinho da Marca

Apesar de outros modelos como o Classe S e Classe E estarem no mercado há mais tempo, o Classe G ganhou o coração dos fãs. Esse SUV, que começou com uma pegada militar, agora é um símbolo de sofisticação e exclusividade, com fila de espera que pode levar anos. Quem já passou por muito trânsito com certeza entende a paixão que esse carro provoca.

Um dos pontos que mais atrai os compradores é a possibilidade de personalização. Mais de 90% dos clientes escolhem pelo menos um item do programa Manufaktur, que permite transformar cada veículo em uma verdadeira obra-prima, com pintura exclusiva, acabamento artesanal e detalhes que fazem a diferença. Imagine só: são mais de 20 mil opções de cores! É um playground para quem ama carros.

### Design Clássico e Rugoso

Apesar de todas essas inovações, o charme do Classe G está no que ele mantém igual. A carroceria quadradinha desafia a aerodinâmica e as tendências de design atuais. O que o faz parecer um verdadeiro brute é o chassi sobre longarinas, a caixa de redução e três diferenciais bloqueáveis. Agora, isso não impede que ele venha luxuosamente equipado com bancos que massageiam e uma central multimídia de última geração.

E com a chegada do G580 EQ, a Mercedes-Benz mostra que é possível manter a essência de um ícone enquanto se avança para o futuro elétrico. O jipão não só ficou mais limpo e silencioso, mas também mantém sua presença imponente nas ruas. Vamos combinar que o Classe G não se apega a modinhas; ele simplesmente atravessa os tempos.

### Preço nas Nuvens

Aqui no Brasil, a versão AMG G 63 Manufaktur é vendida por R$ 2.146.900. E esse valor pode aumentar, dependendo das personalizações que o futuro proprietário desejar. Não é à toa que quem adquire um Classe G quer sempre deixá-lo com a sua cara. Afinal, quase todo mundo que conhece esse carro acaba se apaixonando!