Tiggo 8 Pro tem preço reduzido e fica abaixo do Creta

O Caoa Chery Tiggo 8 Pro passou por uma reestilização em 2024, mas, até agora, não conseguiu fazer tanto sucesso nas vendas. No total, foram apenas 9.751 unidades emplacadas, um número bem abaixo de concorrentes como o Jeep Commander, que vendeu 16.745 no mesmo período. Mesmo assim, esse SUV de sete lugares chama a atenção pelo design moderno e uma lista de equipamentos bem interessante.

Para dar aquele empurrãozinho nas vendas, a Caoa Chery anunciou um desconto de R$ 10 mil no Tiggo 8 Pro Max Drive. A promoção foi lançada em celebração aos oito anos da marca no Brasil. E com isso, o preço caiu de R$ 199.990 para R$ 189.990. Mas fica esperto: essa oferta é por tempo limitado e está disponível em mais de 180 concessionárias pelo país.

Se você está pensando em opções na mesma faixa de preço, o Hyundai Creta também apresenta preços similares. A versão topo de linha Ultimate começa em R$ 198.120, enquanto a esportiva N Line sai por R$ 188.720. Mas não esqueça: o Creta é um SUV menor, é um carro para até cinco pessoas.

Até julho de 2025, o Tiggo 8 Pro acumulou 8.907 unidades vendidas, segundo dados da Fenabrave. Esse número já supera as vendas de todo o ano anterior e coloca o modelo na frente do Commander, que vendeu 8.532 unidades.

Com relação ao desempenho, o Tiggo 8 Pro vem equipado com um motor 1.6 turbo (TGDi), que gera até 187 cavalos de potência e um torque de 28 kgf.m entre 2.000 e 4.000 rpm. A transmissão é automática de dupla embreagem com sete marchas, e o carro atinge uma velocidade máxima de 180 km/h. Para quem já pegou estrada a fundo, esse desempenho é bem satisfatório.

Tecnologia e Conectividade

Dentro do carro, o Tiggo 8 Pro surpreende com suas duas telas curvas integradas de 24,6 polegadas. Essas telas permitem a conectividade sem fio com Android Auto e Apple CarPlay. O painel digital é inspirado em modelos de luxo da Mercedes, o que dá um charme a mais ao interior.

Os detalhes não param por aí. O carro conta com saídas de ar para a segunda fileira, sistema de navegação GPS com espelhamento fácil na central multimídia e um som premium da Sony com 8 alto-falantes. E não é só isso: são quatro entradas USB — duas tipo A e duas tipo C, para você não ficar sem carregar os eletrônicos durante a viagem.

Dimensões e Espaço

Falando das dimensões, o Tiggo 8 Pro tem 4,72 m de comprimento, 2,71 m de entre-eixos, 1,86 m de largura e 1,70 m de altura. O tanque de combustível comporta até 51 litros, e a capacidade máxima de carga, somando passageiros e bagagens, é de 566 kg.

O porta-malas também é um ponto forte. Por exemplo, com os sete lugares em uso, ele oferece 193 litros de capacidade, mas se você precisar mais espaço, ao rebater a terceira fileira, esse número pula para 889 litros. E se usar apenas dois lugares? Então, pode chegar a impressionantes 1.930 litros! Ah, e para facilitar, ele vem com tampa elétrica e uma nova cobertura interna.

Com todos esses atributos, o Tiggo 8 Pro mostra que tem potencial para quem busca um SUV moderno e espaçoso, além de um preço competitivo no mercado.