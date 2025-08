Incêndio em barracões da Rumo mobiliza bombeiros em Ponta Grossa

Incêndio em Ponta Grossa já está controlado, afirma Corpo de Bombeiros

Equipes do Corpo de Bombeiros atenderam a um incêndio na antiga rede de barracões da Rumo, localizada na região de Oficinas, em Ponta Grossa. O chamado foi feito por volta das 12h36.

Até o momento, não há informações sobre a causa do incêndio, que é um problema recorrente na área. As viaturas Auto Bomba Tanque Resgate (ABTR) foram enviadas ao local para extinguir as chamas.

Os últimos relatos apontam que o fogo já foi controlado e, felizmente, não houve registros de feridos durante a ocorrência. As autoridades seguem acompanhando a situação, mas não há mais riscos para a população.