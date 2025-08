Toyota disponibiliza 200 unidades do Corolla GLi para PcD

O Toyota Corolla GLi voltou com uma promoção que certamente agrada a galera que busca um carro novo e ainda econômico. Essa oferta é válida durante o mês de agosto ou até as 200 unidades serem esgotadas. E não são só as pessoas com deficiência que podem aproveitar. Taxistas, produtores rurais e empresas também estão no pedaço!

Durante essa campanha, o preço do Corolla GLi com câmbio CVT despenca de R$ 167.590 para R$ 139.334,40. Isso significa uma economia de mais de R$ 28 mil, uma baita oportunidade! A concessionária Newland Toyota confirmou essa ação e, ao que tudo indica, o modelo está de volta para o público que prefere vendas diretas.

Essa promoção, apesar de ser um pouco menor do que em ações anteriores, ainda proporciona uma economia bem significativa para quem se encaixa nas condições. E vale lembrar que o Corolla GLi é a versão de entrada do sedã médio mais vendido do Brasil. O carro está disponível em várias cores: Branco Lunar, Cinza Granito, Cinza Celestial, Prata e Preto.

Fazendo uma rápida comparação, é interessante notar que, de acordo com dados da Fenabrave, o Toyota Corolla liderou com 18.399 unidades emplacadas no primeiro semestre. No radar da concorrência, o BYD King apareceu em segundo lugar com 6.257 unidades, enquanto o Nissan Sentra ficou na terceira posição com 2.515.

Mas o que está por trás desse modelo? O Corolla GLi é equipado com sistema de áudio Toyota Play, que vem com uma tela de 10 polegadas em resolução HD. Quem adora tecnologia vai amar o espelhamento sem fio para Android Auto e Apple CarPlay. O computador de bordo, que também é um charme, tem uma tela multifuncional de 7 polegadas e alta resolução, facilitando tudo na hora de dirigir.

O carro também leva uma direção eletroassistida super leve e tem entradas USB e 12V para carregar os aparelhos. Os faróis halógenos com acendimento automático e as lanternas traseiras, que são em LED, garantem uma visibilidade top. E não para por aí: o porta-malas é bem iluminado, o que ajuda na hora de carregar as compras e a bagagem.

É importante também mencionar que, sob o capô, o Corolla GLi traz um motor 2.0 aspirado, que entrega até 175 cavalos de potência e 21,3 kgf.m de torque. A transmissão automática de 10 marchas dá um toque de modernidade e agilidade na hora das trocas.

Para quem tá pensando em dar esse passo e aproveitar a promoção, aqui vai um resumo:

Configurações Preço de tabela Preço para PCD Descontos GLI CVT R$ 167.590,00 R$ 139.334,40 R$ 28.255,60

Então, se você está de olho em um sedã que une confiabilidade, conforto e uma direção prazerosa, essa é a hora de considerar o Toyota Corolla GLi.