5 erros que você comete ao usar a panela de pressão que podem ser fatais

A panela de pressão é um dos itens que mais ajudam na praticidade do dia a dia, mas também apresenta inúmeros perigos.

A panela de pressão representa uma das maiores aliadas na preparação de refeições rápidas e saborosas, especialmente quando se trata de alimentos que exigem cozimento mais prolongado, como carnes, feijão e legumes duros.

Com seu mecanismo de vedação e pressão interna elevada, ela acelera o tempo de cozimento e economiza gás ou energia. No entanto, justamente por operar com alta pressão, esse utensílio requer cuidados específicos, pois qualquer uso incorreto pode representar riscos à segurança.

Vazamentos, entupimentos ou erros na abertura são exemplos de falhas que podem causar acidentes sérios. Por isso, é fundamental entender como usá-la corretamente e evitar os erros mais comuns.

5 erros que você comete ao usar a panela de pressão

Embora seja um item comum nas cozinhas brasileiras, a panela de pressão ainda causa insegurança em muitas pessoas, principalmente por conta dos relatos de acidentes. No entanto, a maioria desses problemas ocorre por descuido ou desconhecimento sobre o funcionamento correto do equipamento.

Pequenos detalhes ignorados durante o uso podem comprometer a vedação, causar entupimentos e até resultar em explosões. A seguir, entenda quais são os erros mais frequentes e saiba como evitá-los para manter o preparo das refeições seguro e eficiente.

Saiba mais: Estes sinais mostram que seu parceiro está lentamente perdendo o interesse por você

1. Encher a panela além do limite

Um dos erros mais comuns é ultrapassar o limite de capacidade da panela, o que impede a formação adequada de pressão. O ideal é preencher até, no máximo, dois terços do volume interno, respeitando a marcação indicada pelo fabricante.

Quando a panela fica cheia demais, a válvula pode entupir, e o vapor não escapa corretamente, aumentando o risco de acidentes. Para líquidos, o cuidado deve ser ainda maior, pois eles borbulham e ocupam mais espaço sob pressão.

2. Esquecer de verificar se a válvula está limpa

A válvula é responsável por liberar o excesso de vapor e manter a pressão sob controle. Usar a panela com essa peça obstruída compromete o funcionamento seguro. Por isso, antes de cada uso, é necessário retirar a válvula e verificar se ela está limpa e desobstruída.

3. Forçar a abertura com pressão interna

Jamais abra a panela de pressão sem antes certificar-se de que toda a pressão foi liberada. Forçar a tampa pode fazer com que a panela exploda ou jogue jatos de vapor e alimentos quentes, causando queimaduras.

O correto é esperar que o pino de segurança abaixe completamente ou usar o método de liberação controlada do vapor pela válvula, com o auxílio de uma colher. Somente após esse procedimento, a tampa pode ser retirada com segurança.

4. Deixar de trocar a borracha de vedação

A borracha localizada na tampa é essencial para manter a vedação da panela. Com o uso contínuo, ela se desgasta, perde a elasticidade e pode deixar escapar vapor, impedindo a formação da pressão adequada para a preparação da comida.

O ideal é verificar a borracha regularmente e trocá-la ao menor sinal de ressecamento, rachaduras ou encolhimento. Uma vedação comprometida não apenas atrasa o cozimento, mas também representa risco de vazamento e superaquecimento.

5. Esquecer a panela no fogo por tempo demais

Mesmo com a vantagem do cozimento rápido, muitos se esquecem de monitorar o tempo e acabam deixando a panela em uso além do necessário. Isso pode fazer com que os alimentos queimem, comprometam a válvula com resíduos ou provoquem superaquecimento.

O ideal é sempre acompanhar a receita, reduzir o fogo após a panela começar a chiar e usar um timer para garantir o tempo correto de preparo. Esse cuidado prolonga a vida útil da panela e previne acidentes domésticos.

Saiba mais: VW Tera tem primeiro reajuste e custa agora R$ 141 mil

Outras dicas para usar a panela de pressão corretamente

Sempre leia o manual do fabricante, pois cada modelo pode apresentar instruções e mecanismos diferentes de vedação e segurança.

Use apenas panelas com selo de certificação do INMETRO, pois elas seguem normas de segurança rigorosas e possuem mecanismos de segurança testados.

Evite usar a panela em fogões com bocas muito grandes ou com chamas que ultrapassam as laterais, pois isso pode deformar a base e comprometer o funcionamento.

Após o uso, espere a panela esfriar naturalmente antes de lavá-la, pois mudanças bruscas de temperatura podem danificar a estrutura.

Faça manutenções periódicas, incluindo troca da válvula de segurança, borracha de vedação e revisão do estado da tampa e do fundo da panela.

Com cuidados simples e atenção constante, é possível usar a panela de pressão de forma totalmente segura, aproveitando seus benefícios sem correr riscos. Evitar erros e adotar boas práticas no dia a dia torna o preparo de refeições mais eficiente e tranquilo.

Veja mais: Estas 7 atitudes podem estar mimando seus filhos: veja como evitar problemas futuros