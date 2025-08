MG4 de nova geração com bateria semi-sólida é lançada na China

A MG Motor deu uma reviravolta no mercado automotivo da China com a nova geração do MG4. Este hatchback elétrico passou por uma transformação completa só três anos após seu lançamento inicial. O resultado é um carro que não só ficou mais bonito, mas também vem com uma nova plataforma e um interior com muito mais tecnologia. E, se você é como eu, deve estar curioso sobre a bateria semi-sólida que promete dias mais longos sem se preocupar com recargas. O preço começa a partir de 73.800 yuan, algo em torno de R$ 10.300.

Imagina só: as primeiras imagens do novo MG4 começaram a circular há cerca de cinco meses, e agora a MG já confirmou as especificações e o início das vendas. A grande estrela do novo modelo é a bateria semi-sólida, desenvolvida pela QingTao Energy, que tem se destacado nesse segmento elétrico.

Essa bateria não é 100% sólida, mas ela tem apenas 5% de eletrólito líquido, o que é bem menos que as que encontramos em modelos como os da Nio. Com uma densidade de energia de 180 Wh/kg, a versão de 70 kWh do MG4 promete uma autonomia de até 537 km. Não é perfeito, mas é um avanço e tanto!

Quem não gosta de escolher? O MG4 terá versões com diferentes capacidades de bateria: 42,8 kWh e 53,9 kWh, que oferecem autonomias de 437 km e 530 km, respectivamente. Legal, né? Assim, dá para escolher a que melhor se adapta ao seu estilo de vida e às suas necessidades.

Falando em preços, a versão de entrada Comfort sai por 73.800 yuan, enquanto a intermediária Ease custa 81.800 yuan. A topo de linha, com bateria de 42,8 kWh, chamada Freedom, está a 90.800 yuan; e a versão Smart, com a bateria de 53,9 kWh, começa por 105.800 yuan. Todas com um pouco de charme chinês, claro!

Agora, se você é do tipo que gosta de espaço, o novo MG4 cresceu! Com 4.395 mm de comprimento, 1.842 mm de largura e 1.551 mm de altura, ele tem uma distância entre-eixos de 2.750 mm. Esse crescimento pode fazer a diferença na hora de acomodar a família ou as malas para aquela viagem de fim de semana.

O design é outra parte que chama atenção. Ele é mais suave e curvilíneo, trazendo uma aparência moderna e elegante. No interior, temos um painel muito bem equipado com uma tela de infotainment de 15,6 polegadas e um painel de instrumentos digital compactado. Se você gosta de tecnologia, vai ficar feliz com o carregador sem fio para celular e o console central flutuante que traz uma vibe minimalista e sofisticada.

E as comodidades não param por aí! O MG4 oferece bancos dianteiros aquecidos e ventilados, um teto panorâmico de vidro e encostos de banco traseiros reclináveis em até 27 graus. O interior é todo revestido em couro sintético e, para os dias frios, o volante também é aquecido. Um verdadeiro conforto ao dirigir, não é mesmo?

Atualmente, a pré-venda do novo MG4 já começou, mas ainda não há uma data definida para as entregas. E quanto à chegada nos mercados internacionais, como na Europa e Austrália, expectavam boas notícias em breve. Para quem está de olho nas inovações em veículos elétricos, o MG4 promete ser um forte concorrente, especialmente com a sua potência de 161 cv e 250 Nm de torque.