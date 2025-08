Tesla responde a ação judicial por alegadas falhas ocultas

A Tesla, o nome mais falado quando o assunto é tecnologia de ponta em carros elétricos, e seu CEO, Elon Musk, estão no meio de um rolo danado. Um grupo de investidores decidiu processá-los, alegando que a empresa escondeu sérios problemas com o seu serviço de Robotaxi. E, olha, a situação não é simples: os carros autônomos estariam cometendo infrações de trânsito e colocando a segurança dos passageiros em risco.

Logo que essa bomba estourou, as ações da Tesla despencaram cerca de 6%. Os investidores estão dizendo que a companhia exagerou na dose ao prometer um sistema de direção autônoma eficaz, o que acabou elevando o valor de mercado de maneira artificial. É bom lembrar que a Tesla, nessa disputa de tecnologia, saiu na frente na China, batendo concorrentes como BYD e Xiaomi.

Nos documentos do processo, o bicho pega: os Robotaxis teriam sido flagrados acelerando além do permitido e invadindo faixas erradas. Tem até relato de que alguns passageiros foram deixados em lugares perigosos durante testes em Austin, no Texas. A coisa ficou tão feia que o tribunal condenou a empresa a pagar US$ 240 milhões por um acidente na Flórida.

Esses acionistas apontam que Musk, numa declaração bem ousada, prometeu que o serviço começaria em Austin em junho e que a operação seria necessária e segura. Mas, para a galera que investe, isso soa como um discurso otimista diante dos riscos que ainda são reais.

O que está pegando mesmo é a acusação de fraude. A turma que está processando a Tesla afirma que informações cruciais foram omitidas, o que pode ter ajudado na perda de grana por parte dos investidores.

Apesar do furacão, a Tesla não está parada. Recentemente, começou a operar uma versão limitada dos Robotaxis na Baía de São Francisco, mas todos os carros ainda têm motoristas humanos, já que não têm a autorização para rodar totalmente sozinhos na Califórnia. E o cenário não é dos melhores: em julho, as vendas da Tesla caíram tanto na China quanto na Europa.

Mesmo assim, Musk continua com aquele seu otimismo contagiante. Durante a apresentação dos resultados da Tesla no final de julho, ele afirmou que até o fim do ano, a metade da população dos EUA estaria coberta pelo Robotaxi. O cara aposta mesmo forte nessa ideia. Ah, e ainda por cima, a Tesla está testando suas capacidades de direção autônoma nas ruas do Reino Unido.

Parece que essa história ainda vai render muito mais!