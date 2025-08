CAOA Chery reduz preço do Tiggo 8 Pro em R$ 10 mil

A Caoa Chery fez uma jogada bacana com o Tiggo 8 Pro Max Drive, que agora está com preço promocional de R$ 189.990, uma queda de R$ 10 mil em relação ao preço anterior. Essa promoção não é só um detalhe: ela celebra os oito anos de parceria entre a Chery e o Grupo Caoa, então parece um ótimo momento para quem está pensando em adquirir um SUV a combustão.

Mas vamos ser realistas. Essa mudança de preço aparece em um cenário onde concorrentes elétricos e híbridos começam a aparecer na mesma faixa. Por exemplo, o GWM Haval H6 HEV One, uma versão híbrida mais em conta, é oferecido por R$ 199 mil e já é tratado como uma edição especial. Olhando para isso, o Tiggo precisa se destacar.

Outro competidor interessante é o GAC GS4 Hybrid, que chegou com uma etiqueta de R$ 189.990 também. Esses modelos trazem uma motorização híbrida, enquanto o Tiggo 8 Pro se mantém firme com seu motor 1.6 turbo GDI a gasolina, que entrega 187 cv de potência e 28,5 kgfm de torque, acoplado a um câmbio automatizado de dupla embreagem. Quem já pegou um engarrafamento sabe como um câmbio ágil faz toda a diferença, certo?

Equipamento de Série

A lista de itens de série do Tiggo 8 Pro é bem recheada. Você encontra um painel digital de 12,3”, uma tela multimídia do mesmo tamanho com Android Auto e Apple CarPlay sem fio, teto solar panorâmico, e um sistema de som Sony com oito alto-falantes. Sem contar os seis airbags e o pacote de assistência em direção autônoma de nível 2, que traz controle de cruzeiro adaptativo, alerta de mudança de faixa e frenagem autônoma. Para quem dirige bastante, isso resulta em mais segurança e conforto.

Dimensões e Conforto

Falando de espaço, o Tiggo 8 Pro é robusto. Ele tem 4,72 m de comprimento, 1,86 m de largura e 1,70 m de altura, com um entre-eixos de 2,71 m que garante um interior espaçoso e confortável, sempre com sete lugares. O porta-malas é um ponto a destacar: são 193 litros com os três bancos montados e impressionantes 889 litros se você rebatê-los. Ideal para aquela viagem em família ou uma mudança de última hora.

Vendas e Produção

Entre janeiro e julho de 2025, o Tiggo 8 Pro vendeu mais de 9.000 unidades, um aumento de 36% em relação ao ano passado. É um número expressivo e mostra que a marca está marcando presença. A produção ocorre em Anápolis (GO), onde a fábrica está em um processo de modernização, com um aporte de R$ 3 bilhões para melhorar a linha de montagem e introduzir novos modelos.

Os apaixonados por carros definitivamente têm opções cada vez mais interessantes no mercado, e o Tiggo 8 Pro Max Drive é uma delas, especialmente com esse desconto. Agora é a hora de pensar bem e ver se ele se encaixa no seu estilo de vida.