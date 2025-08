Gabriela Spanic avalia convite para A Fazenda 17 na Record

Gabriela Spanic Pode Participar da Nova Temporada de A Fazenda

A atriz Gabriela Spanic, famosa por seu papel como Paola Bracho na novela "A Usurpadora", está sendo considerada para integrar o elenco da 17ª temporada de "A Fazenda". O reality show rural da Record, apresentado por Adriane Galisteu, estreia no dia 16 de setembro e promete novas atrações aos domingos, com episódios exibidos às 16h.

Atualmente no Brasil para compromissos profissionais, Gabriela Spanic tem aproveitado para fazer aparições em diversos programas. Recentemente, ela esteve no SBT, onde participou de gravações de "The Noite com Danilo Gentili" e do "Programa do Ratinho". Durante essas visitas, a atriz comentou sobre o convite que recebeu da Record para participar do reality.

Conforme informações de bastidores, Spanic confirmou que houve um contato da produção de "A Fazenda" para sondá-la sobre a participação. No entanto, ela ainda não assinou contrato e está avaliando os possíveis efeitos que a participação no programa poderia ter em sua carreira. A atriz, que está com 51 anos, ressaltou que esta é a sua estadia mais longa no Brasil.

Apesar ainda de não haver confirmação oficial, a especulação sobre sua presença tem animado os fãs do programa. Gabriela Spanic é conhecida por seu carisma e características polêmicas, o que poderia trazer um maior engajamento para o reality.

A atriz já tem experiência em realities, tendo participado de programas no México e nos Estados Unidos, como "La Casa de los Famosos" e "Dancing with the Stars", que é a versão americana do "Dança dos Famosos".

Record Não Confirma Nomes do Elenco

A assessoria da Record TV informou que a emissora mantém sua política de não revelar nomes dos participantes antes da estreia do programa, o que contribui para o suspense em torno do elenco.

A nova edição de "A Fazenda" está prevista para contar com 95 episódios, com término em dezembro. O prêmio para o vencedor será de R$ 2 milhões.

Mudanças na Grade de Programação

Além das novidades de elenco, "A Fazenda 17" traz mudanças na grade de programação. O reality será exibido aos domingos às 16h, substituindo o game show "Acerte ou Caia!", apresentado por Tom Cavalcante. Essa alteração se deve a ajustes na programação em razão da transmissão do Campeonato Brasileiro.

De segunda a sábado, o programa continua na faixa de horário das 22h30, com Adriane Galisteu como apresentadora pela quarta vez consecutiva.

Embora a lista oficial de participantes ainda não tenha sido divulgada, vários nomes estão circulando como possíveis cotados para esta edição. Alguns dos especulados incluem:

Arthur Urach (filho de Andressa Urach)

Marcella Rica (atriz)

Rafael Cardoso (ator)

MC Melody (cantora)

Pepita (cantora)

Angélica Ramos (ex-BBB)

Camilla Loures (influenciadora)

Leidy Elin (ex-BBB)

Grazy Dolls (modelo)

Júlia Gomes (atriz e cantora)

Metturo (rapper)

Fefito (jornalista)

A expectativa é que a confirmação oficial dos participantes aconteça na semana da estreia, aumentando ainda mais a curiosidade em torno da nova edição de "A Fazenda".