Família reclama de furto de bens após morte de assessor em Campo Grande

Acidente Mortal de Assessor Parlamentar Leva a Investigações por Furto de Pertences

Na madrugada do último domingo (3), o assessor parlamentar Luiz Torchetti Neto, de 35 anos, foi atropelado na Avenida Ernesto Geisel, em Campo Grande. Ele estava voltando de um evento musical acompanhado de um amigo, que também foi ferido gravemente e precisou ser levado ao hospital. O motorista que causou o acidente permaneceu no local e fez o teste do bafômetro, que deu resultado negativo.

Além da investigação sobre o atropelamento, a polícia agora apura o desaparecimento de bens pessoais de Luiz, como tênis, um relógio e um celular. Essa nova linha de investigação trata-se de um possível vilipêndio a cadáver, pois os objetos não foram encontrados com a vítima no local do acidente.

Luiz foi atingido enquanto tentava atravessar a via em um cruzamento com a Rua Bom Sucesso, na Vila Marcos Roberto. Segundo informações do boletim registrado na Polícia Civil, o pai de Luiz chegou ao local cerca de 30 minutos após o acidente e encontrou o corpo coberto por um lençol. Ele percebeu que Luiz estava apenas de meias e sem os objetos que usava quando saiu de casa, incluindo um par de tênis da marca Fila, um relógio Amazfit e um celular modelo Samsung Galaxy Edge 20 Pro. Mesmo após busca na área, seu pai não conseguiu localizar os itens desaparecidos.

Os únicos pertences devolvidos à família foram as chaves que estavam no bolso de Luiz e um escapulário. A linha telefônica de Luiz permanece ativa.

Atuação e Impacto na Comunidade

Luiz Torchetti era ativo em diversas pautas relacionadas à juventude e políticas públicas em Mato Grosso do Sul. Desde 2018, ele fazia parte de conselhos que discutiam inclusão, educação e oportunidades para jovens. Sua liderança em organizações juvenis o tornava uma figura respeitada e querida entre os colegas, reconhecido pelo empenho em ações comunitárias e pelo incentivo ao protagonismo juvenil.

Sua morte gerou uma onda de tristeza e homenagens nas redes sociais, como jovens ativistas e lideranças políticas expressaram sua indignação e dor pela perda de um colega tão comprometido.

Circunstâncias do Acidente

O acidente que resultou na morte de Luiz ocorreu por volta de 0h30 do dia 3 de setembro. Testemunhas relataram que a travessia estava liberada para os veículos naquele momento. A equipe de emergência chegou rapidamente ao local, mas Luiz não resistiu aos ferimentos.

A situação continua sendo investigada pela polícia, que busca entender todos os detalhes do acidente e esclarecer o desaparecimento dos pertences da vítima.