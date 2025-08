Leapmotor começa a importar SUVs C10 e B10 para o Brasil

A Leapmotor, marca chinesa de veículos elétricos que está sob o guarda-chuva da Stellantis (o grupo que inclui Fiat e Jeep), está dando seus primeiros passos no Brasil. Recentemente, eles começaram a importar seus modelos para cá, e as primeiras unidades já estão a caminho de nossas terras.

Nos próximos meses, vamos ver nas concessionárias os SUVs C10 e B10, que prometem trazer novidades para o mercado de elétricos. Esses modelos vão ser vendidos por meio de uma nova rede de distribuidores, que já está começando a aparecer em algumas cidades.

### Importação Eficiente

O processo de importação é bem interessante. Eles utilizam um sistema logístico chamado “sobre águas”. Isso significa que toda a documentação é resolvida antes mesmo do navio chegar ao porto de Santos. Isso agiliza bastante o desembarque e já facilita a chegada dos novos carros ao mercado. A primeira remessa inclui várias versões do C10, que vai chegar junto com o B10. E o legal é que tudo isso está sendo registrado em fotos e vídeos, que vão ser divulgados nas redes sociais da marca.

### B10: O SUV de Entrada

Falando do B10, ele vai ser o SUV de entrada da Leapmotor no Brasil. Com dimensões próximas ao Jeep Compass, ele tem 4,52 metros de comprimento. Nos detalhes técnicos, ele traz duas opções de motorização elétrica: uma com 180 cv e outra mais robusta com 218 cv, capaz de fazer de 0 a 100 km/h em apenas 6,8 segundos. E quem curte uma autonomia robusta vai gostar de saber que ele pode ter baterias de 56 kWh, com até 510 km de alcance, ou uma de 67 kWh, que permite até 600 km. A recarga é rápida, levando cerca de 30 minutos para ir de 30% a 80%.

### C10: O Grande Irmão

Por outro lado, o C10 é um pouco maior e se posiciona próximo ao Jeep Commander. Com 4,74 metros de comprimento, ele vai oferecer tanto versões 100% elétricas quanto híbridas. Na versão elétrica, o motor traseiro entrega 231 cv e 32,6 kgfm de torque, e as baterias vão de 52,9 kWh a 69,9 kWh, garantindo autonomia de até 530 km. Para quem busca uma opção híbrida, o modelo também vai ter um motor a gasolina que ajuda a estender a autonomia total a até 1.190 km.

### Futuro Promissor

O comando da operação no Brasil tá nas mãos de Fernando Varela, que já é da Stellantis e está avaliando a possibilidade de produzir os modelos localmente no futuro. Embora não tenha datas definidas, a ideia é dar um passo nessa direção para abranger ainda mais o mercado de veículos elétricos, que atualmente conta com opções como o Fiat 500e e o Peugeot e-2008, mas ainda é meio limitado.

Com essa chegada, a Stellantis vai aumentar sua presença nesse segmento, especialmente em um mercado que busca produtos mais acessíveis e que atendam a uma demanda crescente por veículos elétricos.