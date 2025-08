VW planejou SP2 elétrico moderno inspirado no projeto brasileiro

Enquanto a Volkswagen tentava superar o caos da era Dieselgate em 2017, um mistério estava guardado em seu estúdio de design: um cupê elétrico que ninguém conhecia. Imagine um SP2 moderno, de motor traseiro e linhas musculosas, revivendo uma lenda brasileira. Embora o projeto não tenha saído do papel na época, ele voltou à tona agora, após oito anos, com os esboços liberados pelo porta-voz dos conceitos da marca.

Esse conceito é fruto do trabalho de Tibor Juhasz, que, durante um período de turbulência na imagem da Volkswagen, buscou homenagear um dos ícones automotivos do Brasil. O carro estava baseado na plataforma MEB, a mesma dos elétricos ID.3 e ID.4, mas trazia aquele espírito esportivo do famoso clássico brasileiro nas suas proporções e design. Aqui, a proposta era unir emoção e identidade visual, algo que parece raro hoje em dia.

O “Porsche brasileiro”, como muitos chamam, traz lembranças dos SP1 e SP2. Esses carros, com tração traseira e motores a ar, eram a essência do que muitos queriam dirigir. Fabricados entre 1972 e 1975 em São Bernardo do Campo, o SP2 contava com um motor 1.7 de 75 cv e um visual de tirar o fôlego. O SP1, mais simples, tinha motor 1.6, mas ambos se destacavam pela identidade, estilo e uma presença de dar orgulho. Para quem sonhava com esportivos na época, eles eram um verdadeiro achado em meio a proibições de importação.

A alma do SP2 foi capturada por Juhasz na proposta de 2017. Ele comentou sobre isso, dizendo que sua ideia vinha de um instincto, buscando um futuro elétrico que estivesse profundamente enraizado em valores clássicos. O desejo era claro: avançar sem abrir mão do que define a marca. Emoção e energia se uniram na criação desse conceito que ainda ressoa na memória.

Naquele momento, a Volkswagen buscava resultados comerciais e lançou os modelos elétricos como ID.3 e ID.4, enquanto referências retrô, como a ID. Buzz, se destacaram. O sonho do SP2 elétrico acabou sendo deixado de lado, sendo considerado emocional demais para virar um produto real. Muitos modelos conceituais da marca, como o EcoRacer e o roadster BlueSport, também acabaram se perdendo no caminho.

Hoje, com a Europa caminhando para barrar motores a combustão, a oportunidade de trazer um SP2 barulhento passou. Porém, pode haver espaço para um novo esportivo com aquele tempero brasileiro, agora elétrico. A Volkswagen já prometeu manter as linhas GTI e R ativas por mais tempo e um cupê de dois lugares poderia fazer a marca brilhar ainda mais.