Mercedes-Benz planeja lançar 32 novos modelos até 2027

A Mercedes-Benz não está exatamente vivendo seu melhor momento. Em 2024, as vendas caíram 3% em relação ao ano anterior e, neste primeiro semestre de 2025, a situação também não foi nada animadora, com uma queda de 6,2% nas vendas. Mas calma, deixa eu te contar que isso não significa que a marca da estrela de três pontas está jogando a toalha. Na verdade, eles têm vários planos na manga.

Recentemente, a Mercedes-Benz anunciou um super programa de lançamentos. Eles prometem “o maior programa de lançamentos de produtos da história”, com nada menos que 18 novos modelos chegando até o próximo ano. Já rolou até a apresentação do CLA Shooting Brake, que aparece no cronograma duas vezes porque terá versões tanto a combustão quanto elétrica. Isso já dá uma boa amostra do que vem por aí.

Novidades para Todos os Gostos

A marca vai começar por modelos mais acessíveis. Em 2026, devem chegar novos carros a combustão na categoria "Entry", junto com dois SUVs elétricos, que provavelmente serão as novas gerações do GLA e GLB — um prato cheio para quem ama SUVs compactos.

A categoria “Core”, que envolve os fãs do Classe C e GLC, também vai receber novidades. Estão previstas reestilizações nas versões a combustão e a chegada de novas variantes 100% elétricas. E a linha “Top End”? A Mercedes promete nada menos que quatro modelos a combustão e cinco elétricos. Isso inclui atualizações significativas no clássico Classe S e no EQS, mostrando que a marca não vai descuidar dos seus modelos de luxo.

Um Futuro Elétrico e Empolgante

No ano de 2027, a movimentação não vai diminuir. Haverá, novamente, um modelo a combustão na faixa de entrada e novos elétricos no segmento intermediário. Para quem está de olho na evolução dos elétricos, a Mercedes está preparando um novo modelo totalmente elétrico na categoria Core, além de cinco outros na faixa Top End.

Esse tipo de inovação é muito legal, e quem já ficou preso em um engarrafamento sabe como um carro elétrico pode fazer diferença no dia a dia, certo? Carros mais limpos e sustentáveis são um alívio tanto para o motorista quanto para o meio ambiente.

AMG e o Futuro do Desempenho

A divisão esportiva AMG também está com os ânimos à flor da pele. Eles estão desenvolvendo seus primeiros modelos 100% elétricos, como o emocionante conceito GT XX, que promete ser um super sedan elétrico e terá suas versões SUV. Para os amantes de motores a combustão, a boa notícia é que um novo motor V8 está sendo trabalhado. A estreia está prevista para 2027 e deverá garantir diversão em alta velocidade até pelo menos meados da próxima década.

Por outro lado, o futuro do C63 AMG ainda está sendo moldado. Eles não devem voltar a usar o V8 nas atualizações e existem rumores de que podem simplesmente descontinuar alguns modelos, abrindo espaço para entradas mais modernas, como um possível C53 com motor seis cilindros.

Estilo e Identidade

Uma coisa que chama atenção é a nova identidade visual que a Mercedes está criando. Eles pretendem abandonar aquelas linhas aerodinâmicas que caracterizavam os modelos elétricos, pois perceberam que este visual não está atraindo tanto quanto o esperado. Para quem valoriza o design, essa mudança promete entregar um visual mais arrojado e atrativo em todas as linhas, tanto nas a combustão quanto nas elétricas.

Quem ama carro sabe como cada detalhe importa, do motor às linhas de design. Com tantas novidades a caminho, a Mercedes-Benz está mostrando que está disposta a se renovar e cativar os apaixonados por automóveis.