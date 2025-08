Modelos especiais da BMW têm alta procura no mercado

O BMW Speedtop é mais do que um carro; é uma verdadeira obra de arte sobre rodas. Lançado no Concorso d’Eleganza Villa d’Este, na belíssima Lake Como, esse modelo é uma edição especial da Série 8 e, para quem ama velocidade e exclusividade, não poderia ser mais empolgante. Ao todo, apenas 70 unidades serão produzidas, e não dá nem pra sonhar em encontrá-las à venda: todas já estão reservadas.

O CEO da BMW, Oliver Zipse, comentou que o Speedtop “esgotou imediatamente”. Eles não divulgaram o preço exato, mas sabemos que ele está na faixa de US$ 500 mil. Um valor alto, com certeza, mas para um modelo tão exclusivo, vale a pena! E quem conseguir uma dessas belezuras, certamente estará dirigindo algo único.

### Design e Performance

Inspirado no coupé da Série 8, o Speedtop traz um design diferente, com um toque shooting brake. Isso significa que ele tem um teto mais longo e um estilo hatch na traseira, que confere um charme extra ao visual. Sob o capô, você encontrará o poderoso motor V8, que promete ser o mais forte que a BMW já ofereceu. Embora os detalhes exatos não tenham sido revelados, é praticamente certo que estamos falando do V8 biturbo de 4.4 litros do M8, que entrega impressionantes 617 cv nas quatro rodas com um câmbio automático de oito marchas.

Quem já pegou uma estrada sinuosa com um carro potente sabe como a tecnologia pode fazer a diferença na experiência de dirigir. O controle é tudo, e o Speedtop promete isso e muito mais!

### Exclusividade que Chama Atenção

Além do Speedtop, a BMW também apresentou o Skytop, outro modelo exclusivo da Série 8. Enquanto o Speedtop terá uma produção de 70 unidades, o Skytop será ainda mais limitado: apenas 50 unidades. Não é à toa que esses modelos são mais do que apenas carros — são peças de colecionador que muito provavelmente estarão em eventos luxuosos e competições de elegância.

Com o aumento da demanda por esses veículos ultra-exclusivos, a BMW encontrou um filão interessante no mercado e tudo indica que estão preparadas para lançar mais surpresas nos próximos anos. Entre os entusiastas, uma expectativa crescente gira em torno de uma possível nova versão do icônico M1, que poderia trazer um sopro de modernidade em um clássico.

Em resumo, se você é apaixonado por carros como nós, acompanhar essas novidades da BMW é sempre um prazer. Cada lançamento é uma nova chance de sonhar e, quem sabe, até encontrar a sua próxima paixão sobre quatro rodas!