Diego Martins se junta ao elenco de “Coração Acelerado”

Diego Martins, conhecido pelo seu papel como Kelvin na novela “Terra e Paixão”, foi confirmado no elenco da nova novela “Coração Acelerado”, que fará sua estreia na faixa das 19h na TV Globo em janeiro de 2026. Essa trama promete explorar o universo da música sertaneja, trazendo temas de rivalidade e superação, ambientada no vibrante estado de Goiás.

A novela é escrita por Izabel de Oliveira, famosa por “Verão 90”, em parceria com Maria Helena Nascimento, conhecida por “Rock Story”. O enredo gira em torno de duas mulheres, Agrado e Eduarda, que serão interpretadas por Isadora Cruz e Gabz, respectivamente. Ambas se tornam cantoras sertanejas de sucesso após enfrentarem diversos desafios e terem que recomeçar suas vidas.

Isabelle Drummond também fará parte do elenco principal. Ela interpretará uma influenciadora digital que é filha da vilã Zilá, personagem de Leandra Leal, uma empresária de moda country. As duas formarão o lado oposto da história, criando conflitos com as protagonistas.

Diego Martins se juntará ao núcleo de Isabelle, o que ajudará a juntar personagens conectados ao mundo pop e às mídias sociais. O protagonista masculino, o cantor João Raul, será interpretado por Filipe Bragança, enquanto Antonio Calloni viverá seu pai, Walmir. O empresário que terá um papel importante na trama será interpretado por Lázaro Ramos.

As gravações de “Coração Acelerado” acontecerão em locais icônicos do Goiás, como Goiânia, Alto Paraíso, Pirenópolis e Pires do Rio. A beleza natural e a rica cultura da região servirão de cenário para a cidade fictícia de Bom Retorno, onde a história se desenrola.

Com um foco nas tradições sertanejas e nos desafios do mundo da música, a novela abordará temas como fama, conflitos familiares e a dinâmica do mercado musical contemporâneo. “Coração Acelerado” não se limita a uma narrativa envolvente, mas promete também se destacar pela trilha sonora, que incluirá músicas originais e novas versões de clássicos do sertanejo, tornando-se um dos pontos altos da produção.

A identidade visual da novela ficará marcada por uma estética moderna, mesclando os costumes tradicionais do sertanejo com elementos do cotidiano digital atual, criando uma experiência audiovisual diversificada e atraente para o público.