Preço e ficha técnica de carros na Fipe

O Chevrolet Tracker Premier 2026 chegou com tudo como a versão mais completa do SUV, dividindo as honras com a configuração RS. Para quem ama carros, essa atualização promete ser uma bela adição à garagem. O design também ganhou um novo ar, ficando mais moderninho e cheio de equipamentos, enquanto a parte mecânica se manteve firme e forte.

A grande sacada no visual está na dianteira, que agora ostenta faróis com luzes de LED para rodagem diurna logo na parte superior e os faróis principais logo abaixo. Isso não só melhora a estética, mas também ajuda na segurança ao dirigir à noite. A grade frontal está maior, com um formato que lembra uma colmeia, o que dá ao carro uma aparência mais robusta e imponente.

Sob o capô, o Tracker Premier vem equipado com um motor 1.2 turbo flex de três cilindros, preparado para entregar até 141 cavalos de potência e 22,9 kgfm de torque. A combinação com o câmbio automático de seis marchas proporciona um desempenho ágil, levando o carro de 0 a 100 km/h em apenas 9,4 segundos. Quem já pegou aquele trânsito na cidade sabe o quanto um motor esperto faz a diferença.

Entre os itens de série, um destaque é o teto solar panorâmico. Ele traz uma sensação de amplitude no interior do SUV, enquanto concorrentes como o Volkswagen T-Cross oferecem esse recurso apenas como opcional. As dimensões do Tracker continuam sólidas, com 4,27 metros de comprimento, 1,79 m de largura, 1,62 m de altura e um espaço generoso de 393 litros no porta-malas.

Segundo a Fenabrave, no primeiro semestre de 2025, o Chevrolet Tracker vendeu 27.243 unidades, mas não foi suficiente para superar o Volkswagen T-Cross, que liderou com 44.532 unidades vendidas, seguido pelo Honda HR-V que emplacou 32.004 unidades. Isso mostra que a concorrência está acirrada, mas o Tracker ainda tem seu lugar no coração dos entusiastas.

Itens de série do Chevrolet Tracker Premier 2026

O Tracker Premier 2026 vem recheado de tecnologia e conforto. Você pode esperar um carregador sem fio e o Easy Park, um sistema que estaciona o carro automaticamente. O carro também conta com faróis de neblina em LED e um espelho retrovisor interno eletrocrômico, que ajuda em momentos de pouco brilho.

Outros itens que você vai adorar incluem o monitoramento de pressão dos pneus, um rack de teto estiloso em prata e um sensor de chuva com ajuste automático de intensidade. Sabe aquele estresse com estacionamento? O modelo conta com sensores de estacionamento na frente, laterais e traseiras, facilitando a vida na hora de parar em vagas apertadas.

O interior é confortável e bem equipado, com bancos de revestimento premium, ar-condicionado digital e 6 airbags para maior segurança. A tecnologia também não fica para trás, com a integração de smartphones através do Android Auto e Apple CarPlay, além de uma tela LCD de 11″ no sistema Chevrolet MyLink.

E a segurança? Não foi esquecida! O Tracker vem com controle de estabilidade, tração e ainda conta com um sistema de freios que inclui ABS e EBD, além de uma assistência de frenagem em emergências. Tudo isso garante não só um passeio seguro, mas também tranquilo.

Ficha técnica do Chevrolet Tracker Premier 2026