Chevrolet Onix atinge 3 milhões de unidades e ultrapassa Corsa

A Chevrolet comemora uma incrível marca: 3 milhões de Onix produzidos no Brasil! Esse hatch e sedã não são apenas os carros mais montados pela marca aqui, mas também conquistaram o coração da galera. Dentro desse número, estão todas as versões, como a Joy, que foi montada em São Caetano do Sul (SP) entre 2016 e 2021.

Entre 2015 e 2020, o Onix foi o carro mais vendido do Brasil, derrubando o reinado do famoso VW Gol. Essa mudança de liderança foi um divisor de águas, solidificando o Onix como o carro-chefe da Chevrolet. E não é pra menos, já que, com esse marco, ele superou o Corsa, que tinha 2,9 milhões de unidades produzidas ao longo de seus anos nas ruas.

Chevrolet Onix: O Carro que Chegou para Mudar

O Onix chegou ao mercado em 2012 e, em 2016, ganhou a versão Joy. Essa versão foi pensada para quem queria um carro acessível, mas sem abrir mão do estilo. A Joy manteve o design da primeira geração e fez muito sucesso, chegando a emplacar até em 2022.

A partir de 2015, o Onix decolou em vendas e por seis anos consecutivos manteve a liderança. Essa fama toda se deve ao seu preço competitivo, aos equipamentos de ponta e, claro, ao carinho do público, que adorou tanto as versões aspiradas quanto as com motor turbo.

Uma Nova Era com a Segunda Geração

E não é só isso! Em 2019, o Onix passou por uma reformulação e lançou a segunda geração, agora com a nova plataforma GEM. Essa mudança trouxe melhorias em segurança, dirigibilidade e estrutura, focando no público brasileiro e chinês. Se você é daqueles que adora dirigir e se preocupa com a segurança e conforto, vai gostar das atualizações que vieram nessa nova fase.

Entre 2019 e 2025, o Onix recebeu algumas atualizações, mas foi em julho de 2025 que apresentou um facelift mais robusto. A parte da frente ganhou novos faróis (com opções em LED), além de um para-choque que aumentou o ângulo de ataque. Isso é algo que muitos motoristas reclamavam, principalmente os que costumam pegar estradas mais acidentadas.

As mudanças não foram só por fora: por dentro, o painel também passou por repaginação. Algumas versões agora vêm com painel digital e uma central multimídia de 11 polegadas, tudo bem integrado e sem botões físicos, oferecendo uma experiência mais moderna. Para quem valoriza tecnologia em um carro, isso é uma mão na roda.

As linhas de preços da nova linha 2026 começam em R$ 102.990 para a versão hatch com motor 1.0 aspirado e câmbio manual. Para quem busca algo mais turbinado, a opção RS pode chegar até R$ 130.190. O Onix Plus, que é o sedã, apresenta preços entre R$ 106.790 e R$ 136.490, dependendo da versão.

O Onix, agora com essa nova marca de 3 milhões, se consolidou como o carro mais produzido pela Chevrolet em terras brasileiras, superando até mesmo modelos clássicos como o Corsa e o Celta. É uma bela conquista que reflete a confiança do público brasileiro.