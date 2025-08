Toyota Hilux 2026 apresenta design inédito em patentes

A Toyota Hilux, uma das picapes mais queridas do mundo, está se preparando para a nona geração, e as novidades prometem deixar muita gente animada. Prevista para 2026, a nova Hilux chega com um design repaginado, tanto na parte externa quanto no interior. Se você é fã de picapes, prepare-se para conhecer um modelo que pode tornar a competição ainda mais acirrada, especialmente com a Ford Ranger na rota.

Recentemente, alguns protótipos da nova Hilux foram flagrados em testes, e as imagens de patente mostram mudanças bastante interessantes. A dianteira está ganhando um novo visual, com faróis mais angulados e um para-choque que traz um ar mais robusto. Essa transformação promete agradar aos amantes de picapes que buscam um estilo mais arrojado.

Outro detalhe que promete agradar é que a nova Hilux manterá seus para-lamas quadrados, uma marca registrada que muitos já adoram. Além disso, a picape ganhará uma plataforma lateral no para-choque traseiro, facilitando o acesso à caçamba. E sobre as lanternas traseiras? Elas também foram reformuladas e agora têm um visual mais moderno.

Tecnologia e Conforto Interior

Por dentro, a central multimídia está recebendo atenção especial. A nova versão contará com uma tela flutuante de aproximadamente 12 polegadas, que, apesar de ser um pouco menor que as da Tacoma e Tundra, traz uma modernidade ao painel. Imagine a facilidade de conectar seu smartphone e desfrutar de uma experiência de direção mais interativa.

Além da central multimídia, o painel ficará mais digital e com um design mais limpo em comparação com o modelo atual. O console central será repaginado, com um novo túnel de transmissão e um seletor de marchas que promete ser mais prático.

Quem já passou por aquele trânsito caótico sabe como um bom volante é essencial para o conforto da direção. Embora não tenhamos imagens do volante novo, há rumores de que ele pode seguir o estilo do Land Cruiser Prado, o que definitivamente é uma boa notícia.

Desempenho e Versatilidade

Em relação à parte mecânica, a nova Hilux deve continuar na linha da chassi IMV, mas com algumas melhorias. Espera-se que ela venha equipada com um motor 2.8 turbodiesel e até um sistema híbrido leve, dependendo da região. Para os puristas, também deverá haver opções a gasolina e diesel convencionais, sem eletrificação, dando uma variedade interessante para o público.

E para quem está de olho em novidades no mercado, a Chery planeja lançar uma picape híbrida diesel para concorrer com a Ford Ranger e a própria Hilux. Isso mostra que o jogo está esquentando!

Para quem adora picapes como a Hilux, essas novidades são como música para os ouvidos. Com uma aparência renovada e novas tecnologias, a Toyota está se dedicando a manter a Hilux como uma das líderes do setor — e claro, a expectativa só cresce.