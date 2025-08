Fiat e Volkswagen crescem nas vendas com programa sustentável

O programa federal "Carro Sustentável" começou a valer no dia 11 de julho e promete transformar o cenário automotivo brasileiro. O objetivo? Incentivar a produção e a compra de veículos menos poluentes. Para isso, o governo liberou a isenção total do IPI para carros compactos que emitem menos de 83g de CO₂ por quilômetro e que tenham mais de 80% de materiais recicláveis. Isso tudo, é claro, precisa ser feito aqui no Brasil.

Em pouco mais de um mês, já dá para notar a diferença nas vendas de veículos populares. A Fiat surfou na onda do programa e incluiu os modelos Mobi e Argo na lista. Resultados mostraram que o Mobi teve um baita aumento de 27,6%, vendendo 8.099 unidades. E o Argo não ficou atrás, com um crescimento impressionante de 37,7%, totalizando 9.966 emplacamentos em julho. Você sabia que essa variedade de opções ajuda a aquecer o mercado e deixar as montadoras mais competitivas?

A Volkswagen também comemorou seus números. O Polo, principal modelo da marca dentro do programa, viu suas vendas subirem 12,6%, atingindo 12.940 unidades. Esse hatch não é apenas popular entre os motoristas, mas também foi o carro mais vendido do Brasil em julho, de acordo com a Fenabrave. Para quem já dirigiu um Polo, sabe que ele oferece uma experiência de condução bem agradável, especialmente nas estradas.

Por outro lado, nem todo mundo encontrou o mesmo sucesso. A Renault apostou no Kwid, mas a estratégia não deu muito certo: as vendas caíram 30,1% em comparação a junho, somando apenas 3.726 unidades. Essa foi uma das piores performances que o modelo teve no ano.

A situação também foi mista para a Chevrolet. Enquanto o Onix apresentou um crescimento de 13,2% com 7.689 unidades vendidas, o Onix Plus viu suas vendas despencarem 11,1%, ficando em 3.108 emplacamentos. A Hyundai passou por algo parecido: o HB20 caiu de 6.917 para 5.519 unidades, mas o HB20S teve uma leve alta, com 2.638 emplacamentos.

Essas variações mostram que o mercado automotivo é bem dinâmico. O programa "Carro Sustentável" indica que incentivos fiscais podem, sim, ter um bom impacto nas vendas em pouco tempo. Agora, o grande desafio será manter esse ritmo e continuar aumentando a presença de modelos mais ecológicos entre os carros mais vendidos do país. Afinal, quem não gostaria de contribuir para um futuro mais sustentável enquanto dirige seu carro novo, não é mesmo?