Ram Rampage 2026 tem preço reduzido em até R$ 30 mil

A Ram Rampage chegou com a linha 2026 cheia de novidades que vão fazer os apaixonados por picapes ficarem de olho. Produzida lá em Goiana (PE), onde já foram mais de 45 mil unidades vendidas, a nova versão traz um design atualizado e uma estratégia de mercado mais interessante. Agora, a Rampage está disponível em quatro versões: Big Horn, Rebel, Laramie e a esportiva R/T. O que isso significa? Adeus às opções intermediárias com motor a gasolina!

Falando em motor, a versão R/T é a única que ainda conta com o potente propulsor 2.0 Hurricane turbo. As demais agora vêm só com o 2.2 turbodiesel, que promete uma boa combinação de potência e economia. O diesel vai entregar 200 cv e um torque robusto de 45,9 kgfm, enquanto o turbo a gasolina oferece 272 cv e 40,8 kgfm.

Se você já percebeu como a economia de combustível faz diferença, pode se animar: o modelo diesel chega a fazer até 13,3 km/l na estrada. Para quem optar pela versão a gasolina, o índice fica em 9,9 km/l. Muita gente esquece de fazer as contas na hora de abastecer, mas esses números podem dar uma mãozinha nas longas viagens.

### Novidades e Preços

A nova pegada de preços deixou a Rampage 2026 mais competitiva. Com cortes de até R$ 30 mil em relação ao modelo anterior, as versões agora partem de R$ 226.990 na Big Horn e vão até R$ 269.690 na R/T. As versões Rebel e Laramie ficam entre R$ 252.990 e R$ 262.990, o que pode ser uma boa opção para quem busca uma picape mais equipada.

Mantendo suas dimensões generosas, a Rampage continua com 5,03 metros de comprimento e 1,89 m de largura. A caçamba tem 980 litros de capacidade, perfeita para quem precisa transportar carga sem se preocupar. Algumas versões conseguem levar até 750 kg, o que é bastante útil na hora de encarar aqueles passeios ou mudanças.

### Conforto e Tecnologia

A versão Big Horn agora traz sensores de estacionamento dianteiros, o que facilita bastante na hora de manobrar em espaços apertados. A Rebel e a Laramie Night Edition ganharam lanternas traseiras escurecidas, um detalhe que deixa essas versões ainda mais estilizadas. Para os amantes de esportividade, a R/T foi recalibrada para um conforto maior na suspensão, sem perder o desempenho rigoroso. E tem mais: essa versão conta com pneus Pirelli com tecnologia Seal Inside™, que mantêm a pressão mesmo após pequenas perfurações. Um excelente recurso para evitar surpresas indesejadas na estrada, não é mesmo?

Essas melhorias não ficam só no visual. A Ram também trouxe um pacote ADAS que inclui assistentes de condução de nível 2. Isso quer dizer que você vai ter piloto automático adaptativo, alerta de faixa com correção ativa e centralização do carro na pista. Esses sistemas ajudam bastante para quem passa muito tempo preso no trânsito, aliviando a carga na direção.

### Pra Quem É a Rampage?

A Rampage se firmou como uma excelente opção para quem quer uma picape média no Brasil. É o primeiro projeto global da marca feito fora da América do Norte, o que mostra a confiança da Ram em sua produção nacional. Com esses lançamentos, a picape busca não apenas conquistar o mercado, mas também oferecer aos motoristas uma dirigibilidade cheia de estilo e conforto.