carros mais vendidos até 4 de agosto de 2025 – fipe carros

O Hyundai HB20 deu um show no início de agosto, liderando com tranquilidade a lista dos carros e comerciais leves mais vendidos do Brasil, de acordo com a Fenabrave. Em apenas quatro dias, o modelo já desbancou a concorrência, vendendo 2.378 unidades. Quem está na cola dele é o Volkswagen Polo, que foi o campeão de julho e ocupa o segundo lugar com 869 emplacamentos. Olha que interessante: ele ficou só duas unidades à frente da Fiat Strada, que vem logo atrás com 867 vendas.

Na quarta colocação aparece o Fiat Argo, com um total de 824 unidades vendidas. E se você é fã de SUVs, fica ligado! O Hyundai Creta está liderando nesse segmento, com 801 vendas até agora em agosto. Outro carro que surpreendeu foi o Renault Kwid, que superou o Fiat Mobi nesse início de mês, com 789 unidades comercializadas. Um bom lembrete para quem está pensando em comprar um carro novo!

Em meio à competição entre SUVs, o destaque vai para o Toyota Corolla Cross, que ocupa a segunda posição com 733 unidades vendidas, seguido bem de perto pelo Volkswagen T-Cross, que emplacou 528 carros. Para quem curte picapes, a Volkswagen Saveiro e o Nissan Kicks também estão no ranking, fechando a lista dos dez mais vendidos.

Ranking dos carros mais vendidos do Brasil em agosto de 2025:

Posição Modelo Vendas 1 Hyundai HB20 2.378 2 Volkswagen Polo 869 3 Fiat Strada 867 4 Fiat Argo 824 5 Hyundai Creta 801 6 Renault Kwid 789 7 Toyota Corolla Cross 733 8 Volkswagen T-Cross 528 9 Volkswagen Saveiro 515 10 Nissan Kicks 482 11 Fiat Mobi 477 12 Fiat Fastback 452 13 Volkswagen Nivus 416 14 Fiat Pulse 388 15 Chevrolet Tracker 361 16 Honda HR-V 343 17 Toyota Hilux 342 18 Chevrolet Onix 300 18 Volkswagen Virtus 298 20 Jeep Compass 296 21 Volkswagen Tera 285 22 Fiat Toro 283 23 Caoa Chery Tiggo 7 268 24 Toyota Corolla 252 25 Ford Ranger 187 26 Chevrolet S10 154

Esse ranking dos carros mais vendidos é produzido pela Fipe Carros e traz dados atualizados da Fenabrave. Semana após semana, o jogo continua, e sempre tem novidade na sua concessionária favorita!