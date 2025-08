Li Auto ajusta estratégias do i8 após polêmica de lançamento

A Li Auto decidiu dar uma guinada na estratégia do seu recém-lançado SUV elétrico, o i8, e isso vem como uma resposta a algumas críticas que surgiram logo após o lançamento. A marca chinesa vai simplificar a oferta e trazer uma só configuração, eliminando as versões Pro, Max e Ultra. A ideia? Facilitar a escolha do consumidor e tornar o modelo mais atrativo.

Um dos destaques dessa mudança é a inclusão de um refrigerador interno como item de série. O equipamento estava ausente nas versões mais básicas e gerou um certo burburinho. Para quem acompanhou a trajetória da Li Auto, sabe que esse refrigerador já era padrão no antigo Li Auto One, que ajudou a firmar a marca no mercado.

Agora, com essa reformulação, o i8 Max será a única opção disponível e, para deixar tudo ainda mais interessante, seu preço caiu de 349.800 para 339.800 yuan, ou seja, algo em torno de US$ 47.200. Isso significa uma redução de 10 mil yuan, o que é super bem-vindo para quem quer um SUV elétrico.

Na hora de lançar o i8, a marca apresentou três versões com preços variando de 321.800 a 369.800 yuan (o equivalente a US$ 44.300 a US$ 50.900). Rapidinho, os consumidores perceberam que essas opções não atendiam completamente suas expectativas. A versão intermediária, por exemplo, não trazia telas traseiras, enquanto a mais básica estava sem o refrigerador. Essas ausências deixaram muita gente desconfortável na hora de decidir.

Ah, e não dá para deixar passar que críticos notaram que, mesmo sendo mais caro, o i8 oferecia menos recursos que o modelo L6, que é de uma categoria inferior. Para muitos, isso soou como um retrocesso.

É interessante perceber que essa nova abordagem é bem similar à estratégia que a Li Auto usou com o Li Auto One lá entre 2019 e 2021. Naquela época, a empresa também oferecia uma configuração única, focando em um pacote mais completo de série. Isso ajudava o consumidor a não se perder nas opções.

E não foram só as críticas acerca das configurações, o lançamento do i8 ainda enfrentou uma polêmica ligada a um teste de colisão com um caminhão. Esse episódio acabou ofuscando um pouco o desempenho das ações da empresa. Agora, a Li Auto aposta na simplificação para reposicionar o modelo e melhorar a percepção de valor do i8.

Se você é do tipo que adora acompanhar as tendências do mercado, essa mudança na Li Auto promete agitar o universo dos SUVs elétricos. Fiquem atentos!