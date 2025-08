Toyota Hiace chega ao Brasil como alternativa à Fiat Ducato

Confirmada oficialmente em julho, a Toyota Hiace já virou assunto nas rodas de conversa dos amantes de carros. Recentemente, nossa equipe flagrou uma unidade sendo transportada por caminhão na região do Rodoanel, em São Paulo, acompanhada de outros modelos da marca como a Hilux e o SW4, que vieram da Argentina.

Pelas fotos que circularam, parece que a primeira versão a chegar por aqui será a Commuter, feita para transporte de passageiros. A estratégia da Toyota é entender como o público brasileiro vai reagir ao modelo antes de trazer outras versões, como a furgão, focada em carga. Quem sabe não estão apenas avaliando a pista antes de pisar fundo?

O que esperar da Hiace Commuter

A Hiace Commuter é bastante espaçosa, com capacidade para até 14 ocupantes — são 13 passageiros mais o motorista. O coração da fera é um motor 2.8 turbodiesel, o mesmo que você encontra na Hilux e no SW4, entregando 163 cv a 3.600 rpm e torque impressionante de 42,8 kgfm entre 1.600 e 2.200 rpm. O câmbio? Um automático de seis marchas que promete agradar, especialmente em paleiras com tráfego intenso nas grandes cidades.

Ainda não sabemos exatamente quais equipamentos virão, mas, seguindo a tendência da versão argentina, podemos esperar ar-condicionado com saídas para os bancos traseiros, entradas USB e cintos de três pontos para todos os passageiros. Ter uma câmera de ré sempre ajuda nas manobras, não é mesmo?

Detalhes que fazem a diferença

A central multimídia vai ter uma tela de 9 polegadas, com conectividade Bluetooth e um painel digital de 4,2 polegadas. Para quem prioriza a segurança, vem com controle de estabilidade, assistente de partida em rampa e três airbags. Para aquele momento em que você pode precisar de uma frenagem rápida, os freios ABS na frente e atrás são bem-vindos.

Com 5,91 metros de comprimento, a Hiace é uma das maiores do segmento. Isso reflete em um espaço interno generoso, ideal para longas viagens com a família ou transporte de grupos. Ela também conta com um tanque de combustível que comporta 70 litros, ou seja, menos paradas para abastecer durante as viagens.

Quem compete com a Hiace?

Pensando na concorrência, a Hiace Chega com preços que devem ser atrativos, uma vez que será produzida na Argentina, o que elimina alguns impostos de importação. Isso deve deixar a Toyota competindo de igual para igual com as gigantes do segmento, como a Mercedes-Benz Sprinter e a Fiat Ducato. Se a aceitação do modelo for boa, podemos esperar que a Toyota amplie a oferta com outras versões.

Se você é fã de vans, essa novidade promete trazer mais opções para quem precisa transportar a galera e não abre mão de conforto e segurança. Quem sabe em breve a Hiace não deslancha nas estradas brasileiras, proporcionando ótimas experiências ao volante?