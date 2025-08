Seu cão pode estar com ciúme do seu gato (e vice-versa); veja os sinais e como resolver

Em certos momentos, um animal pode ficar com ciúme do outro, o que o leva a ter comportamentos inadequados para chamar atenção do dono.

Conviver com mais de um animal de estimação exige atenção redobrada dos tutores, especialmente quando se trata da relação entre cães e gatos. Embora sejam espécies diferentes, ambos compartilham algo em comum: a capacidade de criar laços profundos com os humanos e também de sentir ciúmes.

Essa emoção não se restringe aos humanos, pois os pets demonstram sinais claros de desconforto quando percebem uma mudança na rotina afetiva da casa. Por isso, eles podem começar a ter maus comportamentos.

Assim como um cachorro pode reagir ao ver o tutor brincando com o gato, o felino também pode manifestar insatisfação se perceber que o cão está recebendo mais carinho. Por isso, compreender os sinais de ciúmes e saber como agir é fundamental para manter um ambiente harmonioso.

Sinais de que seu pet está com ciúme do outro

Ao notar comportamentos fora do comum entre seus animais, é importante considerar que o ciúme pode estar por trás dessas atitudes. Cachorros e gatos demonstram esse sentimento de formas distintas, mas em ambos os casos os sinais são claros para quem convive de perto com eles.

Mudanças no apetite

O ciúme pode afetar diretamente o comportamento alimentar dos animais. Alguns cães ou gatos deixam de comer ou passam a comer com menos entusiasmo ao perceberem que o outro pet está recebendo mais atenção.

Em certos casos, eles tentam proteger o próprio pote de ração, demonstrando possessividade. Essa mudança, que costuma passar despercebida no início, pode se agravar com o tempo se o tutor não reequilibrar a rotina de atenção entre os dois.

Isolamento repentino

Pets que antes eram sociáveis e presentes no convívio familiar podem, de repente, se isolar. Um gato ciumento pode passar mais tempo escondido, enquanto um cachorro pode recusar brincadeiras e ignorar comandos. Esse comportamento geralmente surge quando o animal se sente deixado de lado.

Aumento da vocalização

Latidos ou miados em excesso, especialmente em momentos em que o outro pet está interagindo com o tutor, também revelam ciúmes. Esse tipo de vocalização funciona como uma tentativa de chamar atenção de volta para si.

Em cães, isso pode vir acompanhado de choramingos ou latidos estridentes, enquanto gatos tendem a miar de forma mais insistente. Essa atitude geralmente acontece quando o tutor ignora o pet por alguns minutos.

Comportamento destrutivo

O ciúme pode desencadear comportamentos destrutivos em pets que, antes, não apresentavam esse tipo de conduta. Roupas rasgadas, móveis arranhados ou objetos destruídos podem indicar que o animal está descontando sua frustração.

Tanto cães quanto gatos tendem a usar esse tipo de ação como uma maneira de expressar insatisfação com a nova dinâmica da casa. Se isso ocorrer sempre após interações entre tutor e outro animal, o ciúme provavelmente é a causa.

Demarcação de território

Outro sinal evidente de ciúme é o aumento da demarcação de território, especialmente entre os cães. Urinar em locais inapropriados ou em objetos do outro pet indica um esforço para reafirmar espaço e importância no ambiente.

Nos gatos, esse comportamento pode se manifestar em arranhões em locais estratégicos ou até mesmo mudanças no uso da caixa de areia. Esse comportamento requer intervenção rápida para evitar que se torne rotina.

Busca constante por atenção

Pets ciumentos muitas vezes intensificam seus esforços para chamar a atenção do tutor, seja pulando no colo, se enfiando entre o tutor e o outro animal, ou exigindo carinho o tempo todo. Esse comportamento pode parecer fofo à primeira vista, mas quando exagerado, sinaliza desconforto emocional.

Como acabar com o ciúme entre os pets?

Evitar o ciúme entre cães e gatos exige paciência, equilíbrio e constância por parte do tutor. Por isso, confira abaixo cinco dicas práticas que ajudam a manter a harmonia na convivência entre os pets:

Distribua atenção de forma equilibrada , garantindo que ambos recebam carinho, brincadeiras e estímulos na mesma intensidade

, garantindo que ambos recebam carinho, brincadeiras e estímulos na mesma intensidade Crie momentos exclusivos com cada pet , para que eles se sintam valorizados individualmente

, para que eles se sintam valorizados individualmente Reforce comportamentos positivos com petiscos e elogios , sempre que os animais interagirem de forma amigável

, sempre que os animais interagirem de forma amigável Evite demonstrar favoritismo , principalmente na presença dos dois, mesmo que um deles seja mais carente

, principalmente na presença dos dois, mesmo que um deles seja mais carente Introduza novos animais gradualmente, permitindo que o pet mais antigo se adapte à nova companhia no próprio ritmo

Com dedicação e rotina bem estruturada, o tutor consegue promover um convívio pacífico e afetuoso entre cães e gatos, reduzindo o ciúme e fortalecendo os vínculos de todos os membros da família. Ao observar os sinais com atenção e adotar estratégias adequadas, é possível garantir a convivência.

