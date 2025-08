Toyota SW4 tem aumento de 11% nas vendas em julho

A Toyota SW4 é uma verdadeira lenda entre os SUVs grandes no Brasil. Seu estilo robusto e confiável faz dela uma escolha popular para quem busca espaço e conforto na estrada. Desde que surgiu, a SW4 tem mantido sua posição de destaque, e, se você já deu uma volta em uma, sabe como ela impressiona na performance e no design.

Em julho, as vendas da SW4 realmente decolaram, com a Fenabrave anunciando 1.500 unidades vendidas, um aumento de 11,6% em relação a junho. Para quem acompanha de perto, essa cifra se destaca, especialmente quando olhamos para seus concorrentes, como o Mitsubishi Pajero Sport, que figurou com apenas 165 unidades vendidas no mesmo período. Já o Jeep Commander, outra opção que oferece sete lugares, emplacou 1.312 unidades.

Neste momento, a Toyota também está trazendo uma novidade interessante: o programa "Revisão Facilitada", lançado em julho, que promete tornar a manutenção do SUV mais prática e econômica. Afinal, quem não gosta de ter a manutenção do carro sob controle, não é mesmo?

Vendas e Desempenho

Em 2025, a SW4 já acumulava 9.813 unidades vendidas até aqui. De janeiro a junho, a conta seguiu assim:

Janeiro : 1.692

: 1.692 Fevereiro : 1.413

: 1.413 Março : 1.230

: 1.230 Abril : 1.301

: 1.301 Maio : 1.334

: 1.334 Junho: 1.343

Esses números mostram que o modelo está fazendo muito sucesso e continua reforçando sua ótima reputação.

Programa de Revisão

O grande atrativo do programa de revisão é o preço fixo de R$ 1.199 para as seis primeiras revisões. Essa é uma boa jogada para os motoristas que querem predições de custo e dias tranquilos nas oficinas. O interessante é que mesmo se você vender o carro antes de terminar as revisões, o novo proprietário também poderá se beneficiar dessa vantagem. Isso pode ser um diferencial na hora de negociar o SW4 no mercado de usados.

As revisões cobrem todos os itens essenciais de manutenção, mas atenção: peças ou serviços extras serão cobrados à parte, tá? Então vale sempre ficar atento a essa questão.

Motor e Performance

Todas as versões da SW4 são equipadas com um potente motor 2.8 turbodiesel que entrega 204 cv de potência e 50,9 kgfm de torque, combinados com um câmbio automático de seis marchas e tração 4×4 de série. Com essa força sob o capô, não tem como não ficar animado ao girar a chave de ignição. Afinal, quem dirige frequentemente em estradas sabe como um motor forte faz diferença em subidas ou em off-road.

O motor passou por uma atualização para atender às exigências ambientais, então agora ele também possui um novo filtro de partículas para reter resíduos do diesel. Isso é um ponto positivo, não só para o meio ambiente, mas também para quem está de olho em um veículo mais moderno e sustentável.

Versões e Preços

Se você está pensando em comprar um SW4, aqui estão os preços das versões disponíveis:

SRX Platinum 5L – R$ 412.190

– R$ 412.190 SRX Platinum 7L – R$ 419.090

– R$ 419.090 Diamond 7L – R$ 469.890

Esses valores colocam o modelo em um patamar alto, mas com todas as características únicas que ele oferece, vale a pena considerar.