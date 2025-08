Kia realiza recall de 200 mil SUVs Telluride nos EUA

A Kia acaba de anunciar um recall bem significativo, envolvendo mais de 200 mil SUVs Telluride nos Estados Unidos, e a gente precisa ficar ligado, mesmo que o problema seja do outro lado do mundo. Esse recall abrange os modelos de 2023 a 2025. O motivo? Um defeito no acabamento das portas que pode se soltar enquanto você está na estrada, oferecendo um risco para quem está ao volante e para os outros motoristas.

E não para por aí. Aproximadamente 100 mil unidades do sedã K5, também dos mesmos anos, foram chamadas para essa mesma campanha. No caso do K5, o problema está relacionado ao revestimento da coluna C. Aparentemente, a peça vem de um fornecedor diferente, mas a questão de fixação é a mesma: uma potencial dor de cabeça.

A Kia estava acompanhando esses casos desde o final de 2023, inicialmente achando que não era necessário um recall. Eles tinham a impressão de que as peças soltas apenas caíam no chão, sem causar maiores danos. Mas, como bem sabemos, quem já passou por um sustinho na estrada sabe como um detalhe pequeno pode resultar em uma grande tragédia.

Em 2023, a Administração Nacional de Segurança Rodoviária dos EUA (NHTSA) decidiu investigar o assunto. Isso acabou pressionando a montadora a tomar uma atitude. Resultado: o pessoal da Kia decidiu chamar os veículos afetados para um reparo. Inclusive, recentemente surgiram notícias sobre a convocação de mais de 100 mil K5 por causa de peças soltas.

Para resolver o problema, a Kia vai substituir as peças de acabamento sem custo, o que é uma boa notícia. A partir de setembro de 2024, eles também disponibilizarão um novo sistema para fixar essas peças, que combina adesivo e um clipe mecânico. Bem mais seguro, não acham?

Até o último levantamento, a Kia já havia registrado mais de 16 mil veículos com peças de acabamento soltas ou ausentes — especificamente 12.112 Tellurides e 4.082 K5s. Os reparos serão feitos nas concessionárias da marca nos Estados Unidos. E só para a curiosidade, você sabia que a Tesla também está lidando com um recall? Eles chamaram cinco Model Y por um problema na buzina.

No fim das contas, fica a lição: checar nosso carro é sempre fundamental, mesmo que o problema não seja na sua garagem. Afinal, quem dirige muito por aí sabe que pequenos detalhes podem fazer uma grande diferença na segurança.