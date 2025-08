Picape média da Ram é vista sendo transportada na Argentina

Os rumores sobre uma nova picape da Ram estão ganhando força por aqui! Recentemente, o modelo, que pode ser a sucessora da clássica Dakota, foi flagrando em transporte próximo à fábrica de Ferreyra, na Argentina, onde será produzida junto com a Fiat Titano. Isso já deixou muita gente animada!

Diferente da Ram 1200 que já está no México, essa picape promete ser mais do que apenas um “rebadge”. O visual terá mudanças mais robustas em relação às atuais Titano e Peugeot Landtrek, incluindo um design que vai chamar a atenção.

A base dessa nova picape será a plataforma desenvolvida pela Changan, que já deu origem a modelos da Stellantis. Porém, ela vai se inspirar na Hunter reestilizada que foi lançada recentemente na China. Essa versão traz melhorias de acabamento e construção que vão deixar a concorrência no chinelo.

Estilo e Design

Falando em design, a nova picape terá faróis em LED com uma assinatura em T, uma grade frontal que exprime força, além de um toque de acabamento preto brilhante com detalhes cromados. O para-choque também virá com um design repaginado, tudo para dar aquele visual robusto que a gente adora.

Por dentro, o painel vai integrar as telas do quadro de instrumentos e da central multimídia de uma forma mais sofisticada do que se vê atualmente na Titano. Quem dirige frequentemente em estradas sabe como um bom interior pode fazer toda a diferença na experiência ao volante.

Foco Mais Refinado

A Ram é conhecida por suas picapes de grande porte, o que ajudou a construir uma imagem mais premium. A nova picape baseada na Titano quer seguir essa linha, oferecendo opções que visam um público que busca sofisticação e detalhes. Lembre-se da Rampage? Ela já trouxe essa pegada, e agora a expectativa é de que essa nova picape elevem ainda mais o padrão.

Motorização e Desempenho

No coração dessa máquina, provavelmente estará o motor 2.2 Multijet II turbodiesel, que já equipa modelos como a própria Titano, a Toro e o Jeep Commander. Com 200 cv e 45,9 kgfm de torque, ela vai oferecer uma experiência de dirigir que deve agradar muitos entusiastas. O câmbio automático e as opções de tração traseira ou 4×4 vão garantir que você possa encarar tanto o asfalto quanto aventuras fora de estrada.

O Nome do Novo Modelo

Ainda não temos certeza do nome, mas se seguir o mesmo padrão do que já foi feito, a Ram pode optar por chamar a nova picape de 1200. Mas quem sabe a marca não resgata o bom e velho nome Dakota? Isso deixaria muitos fãs da marca empolgados!

Para Ficar por Dentro

O lançamento está previsto para até o fim de 2025 ou na metade de 2026. Então, quem está na expectativa para colocar as mãos nessa belezura melhor já começar a se preparar! Mantenha os pneus calibrados e prepare a garagem!