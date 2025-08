Aumento nas praças de pedágio dos Campos Gerais em agosto

Novos valores de pedágio entrarão em vigor no Paraná a partir de 28 de agosto

A partir de zero hora do dia 28 de agosto de 2025, os valores das tarifas de pedágio em oito praças no estado do Paraná serão atualizados. Essa mudança foi aprovada pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e se refere à primeira revisão ordinária do contrato de concessão da empresa EPR Litoral Pioneiro S.A., responsável por trechos importantes de rodovias na região.

O reajuste foi baseado em critérios econômicos e técnicos definidos no edital nº 02/2023. A revisão reflete uma variação de 7,52% do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que é um indicador que mede a inflação no país. Foram considerados ainda outros parâmetros de desempenho e compensações contratuais, resultando em uma atualização equilibrada que não impõe penalidades à concessionária.

As novas tarifas para a categoria 1 de veículos são as seguintes:

P1 – São José dos Pinhais: de R$ 22,60 para R$ 24,00

P2 – Sengés: de R$ 7,30 para R$ 7,70

P3 – Jacarezinho: de R$ 12,00 para R$ 12,80

P4 – Carambeí: de R$ 11,40 para R$ 12,10

P5 – Jaguariaíva: de R$ 7,60 para R$ 8,00

P6 – Quatiguá: de R$ 13,00 para R$ 13,80

P7 – Jacarezinho Auxiliar 1: de R$ 12,00 para R$ 12,80

P8 – Jacarezinho Auxiliar 2: de R$ 12,00 para R$ 12,80

A ANTT informa que todos os cálculos para o reajuste passaram por análises técnicas e jurídicas, e a concessionária deverá comunicar amplamente os novos valores antes da implementação, garantido assim transparência para os usuários das rodovias.

Essas mudanças buscam garantir a qualidade dos serviços oferecidos, além de respeitar a previsibilidade e a modicidade das tarifas. O diretor-geral da ANTT ressaltou que a agência está comprometida com a segurança, eficiência e sustentabilidade do transporte terrestre, sempre focando no bem-estar dos usuários e na saúde dos contratos de concessão.