Volkswagen Tera registra alta de R$ 1.900 na Tabela Fipe

Quem está de olho no Volkswagen Tera 2026 vai precisar desembolsar um pouquinho mais. O SUV compacto, que chegou recentemente com a expectativa de ser o novo queridinho da Volkswagen, agora conta com um aumento de R$ 1.900 em todas as suas versões. Isso mesmo, já dá pra conferir os novos preços no site oficial da marca.

A versão de entrada, equipada com motor 1.0 MPI e câmbio manual, passou de R$ 103.990 para R$ 105.890. E para quem busca um desempenho mais interessante, a versão 1.0 TSI manual também subiu, de R$ 116.990 para R$ 118.890.

E se você prefere a versão automática, a Comfort, que vem com motor 1.0 TSI, agora custa R$ 128.890, um aumento em relação aos R$ 126.990 anteriores. Já o modelo mais completo, o High 1.0 TSI AT, sai por R$ 141.890, subindo de R$ 139.990.

Falando em motores, a versão de entrada com motor 1.0 aspirado entrega até 84 cv, uma boa escolha para quem procura economia no dia a dia, como aqueles que usam o carro para trabalhar em frotas ou para quem quer uma opção mais vantajosa financeiramente.

A partir da versão TSI MT, o Tera já oferece motor 1.0 turbo que entrega até 116 cv, além de um visual mais estiloso. Para os amantes da velocidade, a versão automática acelera de 0 a 100 km/h em 11,7 segundos, enquanto a manual faz essa mesma proeza em 10,1 segundos. É olhar pro semáforo e sair na frente!

Construído sobre a plataforma MQB A0, a mesma usada no Polo e no Nivus, o Tera mede 4,15 metros de comprimento e tem um porta-malas caprichado com 350 litros. Ah, e com um peso um pouco acima de uma tonelada, é bem fácil de manobrar.

O público jovem também está no alvo da Volkswagen, que investiu em um design atual, com várias cores disponíveis sem custo extra, como Azul Ártico e Preto Ninja. Quem dirige em ruas movimentadas ou em estrada sabe como essas opções podem fazer a diferença na hora de escolher o carro que combina com seu estilo.

Agora, para facilitar a vida de quem está pensando em adquirir um Tera, aqui está a tabela de preços atualizada em agosto de 2025:

| Versões | Preço antigo | Preço atual | Reajuste |

|———————|——————|——————|————-|

| 1.0 MPI MT | R$ 103.990,00 | R$ 105.890,00 | R$ 1.900,00 |

| 1.0 TSI MT | R$ 116.990,00 | R$ 118.890,00 | R$ 1.900,00 |

| Comfort 1.0 TSI AT | R$ 126.990,00 | R$ 128.890,00 | R$ 1.900,00 |

| High 1.0 TSI AT | R$ 139.990,00 | R$ 141.890,00 | R$ 1.900,00 |