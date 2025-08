Nova Fiat Toro 2026 chegará às lojas com nome alterado

Cada vez mais perto do lançamento, a picape Toro 2026 trouxe novidades que vão fazer os apaixonados por carro baterem palmas. O que temos aqui? Começando pelo visual, que vai se alinhar às tendências dos modelos europeus da Fiat, especialmente o Grande Panda. E as mudanças não param por aí; a nomenclatura do modelo também vai dar uma reviravolta.

Uma das atualizações mais interessantes é o novo sistema de nomenclatura. Agora, quando equipada com motor diesel, a Toro será chamada de TD450. O número se refere ao torque de 45,9 kgfm, o que já dá uma ideia da força que essa máquina pode entregar. Quem ficou sabendo primeiro foi a galera do Instagram, que encontrou uma unidade já emplacada da versão Ranch. É sempre legal ver os modelos ganhando forma e cor antes do lançamento, não é mesmo?

Como é a Toro 2026?

A proposta da nova linha é modernizar o design da Toro, tanto que essa é a segunda reestilização desde seu lançamento. As novas linhas são mais retas e robustas, especialmente na grade dianteira, que agora tem um toque mais arrojado com elementos filetados.

Os faróis também não ficaram de fora dessa reformulação. Agora, eles possuem tecnologia full LED com DRLs bem distintos, divididos em oito segmentos, criando um efeito pixelado que lembra o que encontramos em modelos como o Argo e o Cronos. Na parte traseira, as lanternas abandonam o formato de gota da versão antiga e adotam um design em formato de C, com um acabamento escurecido que deixa tudo mais estiloso.

O para-choque na frente agora é maior e mais quadrado. Você já notou que muitos modelos estão seguindo essa linha? As aberturas laterais retangulares também aparecem, além de logos e tipografia atualizados, dando à picape uma aparência bastante contemporânea.

No interior, uma das novidades é a adoção do freio de estacionamento eletrônico. Isso mesmo! A Toro era a última da sua categoria com a alavanca manual, e agora finalmente entra na era moderna. Além disso, temos novos acabamentos e um layout da central multimídia que segue o padrão da linha 2026.

Desempenho e Motorização

Agora, sob o capô, tudo continua basicamente como antes, pelo menos por enquanto. A versão flex mantém o motor 1.3 turbo T270, capaz de gerar até 176 cv e 27,5 kgfm de torque, juntamente com um câmbio CVT que simula sete marchas. A melhor parte? A esperada versão híbrida leve ainda está nos planos, mas só aparecerá em modelos futuros.

Para quem não dispensa a potência, ainda temos o robusto motor turbodiesel 2.2 Multijet II, que entrega 200 cv e também os 45,9 kgfm de torque. Essa configuração é sempre acompanhada de um câmbio automático de nove marchas e tração integral sob demanda, ótima para encarar qualquer terreno.

E para os fãs de números, não se esqueçam: a Toro continua como uma das estrelas da Fiat no Brasil. No primeiro semestre de 2025, ela emplacou 23.332 unidades, figurando como o quinto carro mais vendido da marca. Atrás somente de grandes nomes como Strada e Argo. E quem dirige em estrada sabe como a Toro se comporta bem, não é?