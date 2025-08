Rodrigo Faro pode entrar para elenco de novela de Walcyr Carrasco

Rodrigo Faro, popular apresentador brasileiro, pode estar prestes a iniciar um novo capítulo em sua carreira na TV Globo. Recentemente, ele aceitou o convite de Luciano Huck para participar da “Dança dos Famosos”, um quadro do programa “Domingão com Huck”. Para esse projeto, Faro assinou um contrato temporário, mas já começou a negociar sua participação em uma nova novela da emissora.

Segundo informações de uma jornalista, Rodrigo Faro é um dos nomes cotados para integrar o elenco da novela “Quem Ama Cuida”, escrita pelo renomado autor Walcyr Carrasco. Se a participação se confirmar, será o retorno de Faro às novelas após quase 20 anos. Antes de se tornar um conhecido apresentador, ele foi um galã na emissora, tendo atuado em produções de destaque como “A Indomada”, “O Profeta”, “Chocolate com Pimenta”, “O Cravo e a Rosa”, “América” e “Malhação”.

Na transição para a apresentação, no início dos anos 2000, Rodrigo Faro deixou a Globo para investir em sua nova trajetória. Ele se destacou na Record, onde apresentou programas como “O Melhor do Brasil” e “Hora do Faro”, consolidando sua imagem como um dos principais nomes da televisão.

A novela “Quem Ama Cuida”, que está prevista para estrear no horário nobre da Globo após “Três Graças” em maio de 2026, promete reunir um elenco de peso. Além de Faro, nomes como Eliane Giardini, Bianca Bin e Mariana Ximenes também estão entre os cotados. A direção ficará a cargo de Amora Mautner, que já trabalhou com Carrasco em outros sucessos. A trama deverá abordar temas contemporâneos e emocionais, mantendo o estilo característico do autor, que é conhecido por suas histórias cheias de drama e reviravoltas.

Rodrigo Faro, portanto, pode estar prestes a retomar sua carreira como ator em um momento muito esperado, tanto por ele quanto por seus fãs.