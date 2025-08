VW Polo lidera vendas em julho; descubra os mais vendidos

A disputa entre os carros mais vendidos no Brasil está cada vez mais acirrada. Em junho e julho, a Fiat Strada, que estava na frente, viu seu reinado ser ameaçado pelo Volkswagen Polo. E, olha só, foi o Polo que se destacou, levando a 4ª vitória consecutiva. A diferença é pequena, mas no total do ano, a Strada ainda lidera com uma vantagem de mais de 5 mil unidades.

Falando em números, o Fiat Argo está subindo na tabela, com um crescimento notável de quase 38% nas últimas semanas, destacando-se com quase 10 mil emplacamentos. E os SUVs? O VW T-Cross não deixa por menos, mantendo sua posição de honra, enquanto o Fiat Mobi também mostra serviço, se posicionando no top 5 com mais de 8 mil unidades vendidas. O Hyundai Creta, que conquistou 7.856 fãs, não fica atrás e teve um dos melhores desempenhos dos últimos tempos.

### A Corrida Pelo Pódio

Recentemente, o Chevrolet Onix, apesar da concorrência, ainda se mantém forte. O Tracker, que passou por uma renovação, também mostra seu fôlego e chegou bem perto da marca de 7 mil unidades. Não dá pra esquecer o Nissan Kicks, que parece ter ressurgido das cinzas com um aumento impressionante de 87%! Depois de um período sem brilhar, voltou com tudo, logo atrás do Toyota Corolla Cross.

Uma olhada rápida nos números dos modelos mostra como o mercado automotivo está em constante movimento. O VW Virtus segue liderando entre os sedãs, enquanto a Volkswagen já começa a preparar o terreno para seu novo modelo, o Tera, que já emplacou 3.244 unidades em seu segundo mês no mercado.

### Revelações do Ranking

Se você é apaixonado por números, é interessante notar como cada veículo se desdobra em meio à competição. A tabela de vendas reflete não só a preferência do consumidor, mas também a performance das montadoras. O cenário está tão mudando que, por exemplo, a Fiat Strada continua sendo o favorito, acumulando 12.895 vendas em julho, enquanto o VW Saveiro e a Toyota Hilux também estão na briga acirrada entre as picapes.

E quem fica nas sombras desse ranking? Modelos como o Renault Kwid e o Jeep Renegade demonstram que o mercado é vasto e diversificado, mas nem todos conseguem alcançar os números dos “gandes” como Fiat e Volkswagen.

Com tantas opções e novidades no mercado, fica a curiosidade sobre qual modelo será o grande vencedor nas próximas semanas. O que você acha?