Globo divulga elenco e detalhes de “Coração Acelerado” 2026

A emissora Globo está se preparando para o lançamento da novela "Coração Acelerado", que irá ao ar no horário das 19h a partir de janeiro de 2026, logo após a exibição de "Dona de Mim". Recentemente, três novos actores se juntaram ao elenco: Diego Martins, Luellem de Castro e Luiz Henrique Nogueira. A trama promete trazer um enredo moderno, ambientado no sertão goiano.

Diego Martins, que não participava de novelas há dois anos e meio, foi reconhecido pelo seu papel como Kelvin na novela "Terra e Paixão" (2023). Além de sua carreira nas novelas, ele tem se destacado em programas de entretenimento, como "Encontro com Patrícia Poeta" e "Caldeirão com Marcos Mion". Martins também ganhou atenção do público ao vencer a mais recente edição do reality show "The Masked Singer Brasil", onde se apresentou na fantasia de Odete Roitman.

Luellem de Castro, após ficar afastada das novelas desde "Malhação: Vidas Brasileiras" (2018), também fará parte do elenco. Recentemente, participou do filme "A Fábrica de Sonhos", uma produção especial em comemoração aos 50 anos da emissora, e integrou o elenco da série "Encantado’s".

Luiz Henrique Nogueira traz uma longa trajetória na TV, sendo conhecido por seus papéis em "Senhora do Destino" (2004) e "Prova de Amor" (2005). Sua última aparição na Globo foi na novela "Verão 90" (2019).

A Trama

"Coração Acelerado" é escrita por Izabel de Oliveira, famosa por "Cheias de Charme", e Maria Helena Nascimento, criadora de "Rock Story". A história envolve a vida de João Raul, um jovem cantor de sertanejo universitário interpretado por Filipe Bragança, que se torna um fenômeno nas redes sociais ao buscar sua antiga musa inspiradora, Agrado Garcia. Agrado é uma atleta determinada a conquistar seu espaço contra o machismo na indústria musical e forma a dupla "As Donas da Voz" com Manuela Rasa. Juntas, elas enfrentam desafios, rivalidades e intrigas, incluindo uma disputa com a influenciadora Naiane, chamada de "Princesinha do Algodão".

As gravações da novela acontecerão em várias cidades de Goiás, como Goiânia, Alto Paraíso, Pirenópolis e Pires do Rio, proporcionando um cenário autêntico que reflete a cultura local. A trama também abordará temas como conflitos familiares e questões sociais, adicionando profundidade à narrativa.

Trilha Sonora e Estética

Além da trama envolvente, "Coração Acelerado" contará com uma trilha sonora original que mistura clássicos do sertanejo com novas composições, prometendo uma forte impressão musical. Em relação à estética, a novela foge do tradicional, combinando elementos do sertanejo com um toque moderno que conversa com o universo digital, podendo atrair diferentes gerações.

Elenco Confirmado

Até o momento, o elenco inclui:

Isadora Cruz

Isabelle Drummond

Gabz

Filipe Bragança

Guito

Marcos Caruso

Antônio Calloni

Lázaro Ramos

O elenco deve ser ampliado até o início de outubro, a fim de garantir uma estreia sólida em janeiro de 2026.