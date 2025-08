Fiat lança Fastback Audace Hybrid com desconto de R$ 32 mil

O Fiat Fastback Audace Turbo 200 Hybrid Flex AT na sofisticada cor Preto Vulcano está em promoção com uma condição super atrativa. Para quem está pensando em comprar um carro novo, essa é uma chance e tanto! A oferta é válida de 17 de julho a 5 de agosto de 2025 ou até que as 50 unidades disponíveis se esgotem — ou seja, quem vê primeiro leva.

O que está em jogo aqui? Você pode levar esse modelo por R$ 127.990,00 à vista no “Feirão de Fábrica Fiat”, um desconto generoso de R$ 32 mil do preço normal, que é de R$ 159.990,00. Esse valor já inclui o frete, mas atenção: a promoção é só para compras realizadas nas concessionárias Fiat participantes. Portanto, é bom checar a disponibilidade na loja mais próxima.

Esse modelo tem conquistado os motoristas brasileiros, com 25.161 unidades vendidas apenas no primeiro semestre de 2025. Ele passou à frente do Volkswagen Nivus, que vendeu 22.662 unidades, e ainda deixou o Citroën Basalt com 10.017 unidades na poeira. E, mantendo a tradição, o Volkswagen T-Cross continua o líder das vendas entre os SUVs, com impressionantes 44.532 unidades.

Mas o que faz do Fastback Audace um carro tão desejado? Ele vem equipado com um motor 1.0 turbo que entrega até 130 cavalos de potência, juntamente com um torque de 20,4 kgfm. Isso é ótimo para quem gosta de dar aquela acelerada nas retas ou precisa de força em subidas, não é?

Além disso, esse modelo traz um toque de tecnologia com um sistema híbrido leve. Isso significa que ele possui um motor elétrico que atua como alternador e motor de partida, garantindo maior eficiência na hora de dirigir. No dia a dia, quem enfrenta muito trânsito sabe como isso pode fazer a diferença.

Esse conjunto tecnológico conta com duas baterias: uma de chumbo-ácido com 68Ah e outra de íons de lítio com 11Ah. Elas ajudam o motor a combustão a dar conta do recado nas arrancadas e retomadas. O resultado é um desempenho que surpreende até os motoristas mais exigentes.

E vale lembrar: essa promoção não inclui veículos adquiridos via vendas diretas, como para produtores rurais, pessoas com deficiência (PcD), e frotistas. Portanto, se você está dentro desse grupo, é melhor consultar as condições específicas.

Resumindo, se você está de olho em um carro que une estilo, tecnologia e uma oferta imperdível, o Fiat Fastback Audace Hybrid pode ser a escolha certa para você. Cheque a concessionária da sua região e não deixe passar essa chance!