Chevrolet S10 High Country com desconto de R$ 29.510 para CNPJ

A Chevrolet S10 High Country é a versão mais equipada da famosa picape média. Com bastante estilo e uma capacidade de carga superior a uma tonelada, ela é perfeita para quem precisa de um veículo robusto. E tem mais: durante agosto, a Chevrolet está com uma oferta especial, oferecendo descontos exclusivos para empresas e produtores rurais. Se você faz parte desse grupo, vale a pena conferir mais de perto!

Os preços não mudaram muito desde julho. A versão High Country 2.8 Turbodiesel automática sai por R$ 339.190,00 para pessoas físicas. Para empresas e produtores, o valor cai para R$ 309.680,00, garantindo uma economia de R$ 29.510,00. Essas informações foram confirmadas após consulta na concessionária.

Falando em vendas, no primeiro semestre de 2025, a S10 vendeu 13.783 unidades. Apesar do bom desempenho, ela não conseguiu superar suas rivais: a Toyota Hilux, com 23.152 unidades vendidas, e a Ford Ranger, que emplacou 15.976.

Em relação à motorização, a S10 High Country vem equipada com um motor 2.8 turbodiesel, que é bem conhecido entre os apaixonados por picapes. Com 207 cv de potência e uma transmissão automática de oito marchas, o desempenho dela impressiona. Para quem gosta de aceleração, a versão automática bate de 0 a 100 km/h em apenas 9,4 segundos. Sem contar que todas as versões vêm com tração 4×4, perfeita para encarar qualquer terreno.

Por dentro, a S10 High Country tem um pacote tecnológico interessante. Ela vem com câmera de ré digital em alta resolução, além de um painel digital de 8” e uma central multimídia Chevrolet MyLink com tela de 11”. E, para quem não vive sem o smartphone, ela oferece integração com Android Auto e Apple CarPlay.

Em termos de segurança, o veículo não deixa a desejar. Com 6 airbags, controle anticapotamento e um sistema de som com 4 alto-falantes e 2 tweeters, ela oferece uma experiência completa. E para quem tem filhos, o sistema ISOFIX para cadeirinhas infantis é uma mão na roda!

Se você curte estradas bem pavimentadas ou um off-road leve, é bom saber que a S10 High Country oferece freios ABS em todas as rodas, além de assistente inteligente de frenagem. Com a tecnologia a bordo, dirigir se torna muito mais seguro e prazeroso.

E então, o que você acha dessa picape cheia de qualidades? É uma opção e tanto para quem busca um veículo que une força, conforto e tecnologia!