CAOA Chery Tiggo 5X registra aumento de 74% em julho

O CAOA Chery Tiggo 5X chegou com tudo na linha de 2026, trazendo mais equipamentos e, o melhor, sem aumento no preço! Com valores que variam de R$ 119.990 a R$ 149.990, esse SUV está disponível em três versões e já vem com uma boa quantidade de itens de série que garantem conforto e praticidade.

Falando em vendas, o Tiggo 5X teve um desempenho incrível em julho, com 1.434 unidades vendidas. Esse número representa um salto de 74,4% em relação a junho. Mesmo com esse crescimento expressivo, é bom lembrar que o modelo ainda não chega perto dos líderes de mercado.

Quando analisamos os números de vendas do ano, o Volkswagen T-Cross continua sendo o campeão, com 9.022 unidades emplacadas em julho. Em seguida, o Hyundai Creta aparece na segunda posição, com 7.856 vendidas. No total, o Tiggo 5X acumula 7.046 unidades vendidas até agora. Para dar uma ideia, vamos dar uma olhada no desempenho mês a mês:

Janeiro : 947

: 947 Fevereiro : 918

: 918 Março : 715

: 715 Abril : 953

: 953 Maio : 1.257

: 1.257 Junho: 822

Com esses números, fica claro que o Tiggo 5X está começando a conquistar seu espaço.

Agora, vamos falar sobre o que tem por trás do volante. As versões Sport e PRO vêm equipadas com um motor 1.5 turbo que entrega 147 cavalos quando abastecido com gasolina e até 150 cavalos com etanol. O torque permanece em 21,4 kgfm em ambos os casos. O câmbio é automático do tipo CVT, que simula nove marchas. De acordo com o Inmetro, o consumo na cidade fica em torno de 6,9 km/l com etanol e 10 km/l com gasolina, enquanto na estrada esses números sobem para 8,4 km/l e 12,1 km/l, respectivamente.

E se você está pensando em economia, a versão PRO Hybrid Max Drive traz um sistema híbrido leve de 48V, elevando a potência para 160 cavalos e o torque para 25,5 kgfm. Os números de consumo urbano ficam em 11,4 km/l com gasolina e 8,1 km/l com etanol.

Uma das novidades que mais chamam atenção na versão de entrada Sport são as rodas diamantadas de 18 polegadas, que agora são padrão, um upgrade que não passa despercebido. Mas o grande trunfo da linha 2026 está na tecnologia. As versões PRO e PRO Hybrid Max Drive ganharam uma nova central multimídia de 10,25 polegadas, que permite espelhamento sem fio para Android Auto e Apple CarPlay.

E tem mais! Um assistente de voz inteligente agora vem de série em todas as versões acima da Sport. Ele é super útil para controlar o ar-condicionado, o som e até o sistema de navegação. Para quem gosta de pegar a estrada ouvindo suas músicas favoritas, esse recurso faz toda a diferença.

Com tudo isso, o Tiggo 5X se destaca entre os concorrentes, misturando estilo, tecnologia e praticidade. O que mais podemos pedir num SUV, não é mesmo?