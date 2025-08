Ford Territory tem aumento de 1137% nas vendas, aponta Fipe

O Ford Territory chegou com tudo na linha 2026 em julho, e já dá pra perceber que a Ford caprichou nas mudanças. O design ganhou um toque mais sofisticado e elegante, especialmente na parte frontal, e o SUV ainda está mais recheado de itens legais. Uma das melhores notícias é que o preço permaneceu o mesmo: R$ 215 mil. Quem já foi a uma concessionária ou deu uma passada na loja, sabe que isso é um alívio!

Embora o visual e os equipamentos tenham recebido um upgrade, o motor manteve a mesma configuração da versão anterior. O alvo da Ford com essas novidades? Concorrer com grandes nomes do mercado, como o Jeep Compass, o Toyota Corolla Cross, o Volkswagen Taos e o GWM Haval H6. Sabendo como o mercado é competitivo, as atualizações parecem uma jogada certeira.

Uma notícia quente é que, segundo a Fenabrave, as vendas do Territory dispararam em julho. Foram 916 unidades emplacadas, o que representa um crescimento impressionante de 1.137% em relação ao mês anterior. Isso é um recorde para o modelo em 2025, embora ainda esteja atrás dos concorrentes, como o Toyota Corolla Cross, que vendeu 6.866 unidades.

Até agora, em 2025, o Territory somou um total de 3.235 veículos vendidos. Se você acompanha as vendas mês a mês, aqui está como ele se saiu:

Janeiro : 612

: 612 Fevereiro : 603

: 603 Março : 462

: 462 Abril : 380

: 380 Maio : 188

: 188 Junho: 74

Sob o capô, o funcionamento do Territory 2026 continua com o motor 1.5 EcoBoost, que entrega 169 cavalos de potência a 5.500 rpm e gera 25,5 kgfm de torque. Para quem já dirigiu um carro com motor 1.4 TSI da Volkswagen, dá pra sentir que o desempenho é bem próximo! O câmbio é automatizado de dupla embreagem com 7 marchas, garantindo uma troca de marcha rápida e suave.

Falando sobre os equipamentos, agora você conta com um monitor de ponto-cego, frenagem automática de emergência e assistente de permanência na faixa. Isso é muito útil, especialmente se você já pegou trânsito em dia de chuva ou durante longos travels. E a lista de equipamentos não para por aí: inclui também teto solar panorâmico, chave presencial com partida remota e ar-condicionado digital com duas zonas.

Em termos de dimensões, o Territory 2026 ganhou 5,5 cm a mais no comprimento, totalizando 4,68 metros. As demais medidas seguem as mesmas: 1,70 m de altura, 1,93 m de largura e 2,72 m de entre-eixos. E para quem precisa de espaço, o porta-malas acomoda excelentes 448 litros.

Por fim, as cores da nova linha estão super interessantes. O Territory 2026 é oferecido em seis opções, sendo três delas novinhas: cinza Dover, azul profundo e verde oásis, além das tradicionais branco Bariloche, cinza Catar e preto Toronto. É uma ótima oportunidade para quem busca não só praticidade, mas também estilo!