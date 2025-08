Festival de balonismo atrai mais de 10 mil em Castro

Festival de Balonismo em Castro reúne mais de 10 mil pessoas e consagra Lucas Chemin como campeão

O 1º Festival de Balonismo de Castro, realizado na Prainha, atraiu milhares de pessoas entre os dias 1 e 3 de agosto, colorindo o céu da cidade com balões. Com uma programação diversificada, o evento contou com a participação de mais de 10 mil visitantes, segundo a Secretaria Municipal de Segurança Pública. A festa incluiu atividades como shows, apresentações culturais, exposições, uma feira e passeios de balão e helicóptero.

Os visitantes também participaram de uma ação que plantou mais de 150 mudas de árvores nativas, em colaboração com o Exército e o Instituto Água e Terra (IAT), contribuindo para a preservação ambiental local. O clima de festividade foi reforçado por um grande público que, em alguns momentos, congestiounou a passarela de pedestres sobre o Rio Iapó.

O aposentado Jaci Barbosa elogiou a revitalização do espaço: “Quem conheceu a Prainha antigamente, vê isso aqui agora: uma maravilha”. A colega de Jaci, a aposentada Grácia Iezak, também comemorou: “Um ambiente que sempre foi do povo voltou para o povo de uma forma muito maravilhosa”.

Durante o festival, cinco pilotos de balonismo de Curitiba competiram. Lucas Chemin sagrou-se campeão após realizar três decolagens coletivas e participar de provas que testaram a precisão em alvos móveis. Um momento especial foi a ‘Carreata de Fogo’, na sexta-feira à noite, onde os pilotos desfilaram pelas ruas com suas cestas em caminhonetes, chamando a atenção de moradores.

No campo da Prainha, muitos participantes puderam experimentar voos cativos, que foram oferecidos gratuitamente. No sábado à noite, o evento conhecido como ‘Night Glow’ encantou o público com a sincronia das chamas dos balões, acompanhada de música.

O festival ainda contou com uma programação musical diversificada, com shows de bandas de rock, pop, pagode, sertanejo e apresentações infantis. Artistas como o Grupo Rock Vintage e o Dj Japa animaram o evento, que teve como palco principal a nova iluminação da Ponte Férrea, inaugurada durante as festividades.

Além das atrações principais, o evento ofereceu food trucks, uma exposição de carros antigos e veículos off-road, uma feira de adoção de animais e áreas de lazer para crianças. O festival foi um marco para a cidade, proporcionando momentos de integração e alegria para todos os presentes.