Casal atropelado era dono de panificadora na região

Um trágico acidente ocorrido na noite de domingo (3) resultou na morte de um casal que era proprietário de uma panificadora em Paranaguá. O atropelamento aconteceu por volta das 21h, no quilômetro 3 da PR-407, uma estrada que liga Paranaguá a Pontal do Paraná, em um trecho sem iluminação.

As vítimas foram identificadas como Peterson da Silveira, de 46 anos, e Giselle do Valle Lopes Santos, de 33. Eles estavam voltando de sua panificadora, localizada no bairro Jardim Paraná, quando foram atingidos por uma caminhonete enquanto pedalavam em sua bicicleta.

O impacto foi tão forte que Giselle foi arremessada a mais de 100 metros da pista, enquanto Peterson caiu em um barranco próximo ao local do acidente. A bicicleta ficou completamente destruída.

Na caminhonete, havia quatro pessoas. Duas delas necessitaram de atendimento médico e foram levadas ao Hospital Regional do Litoral. Os outros dois ocupantes do veículo fugiram do local após o acidente.

O casal deixava um filho adolescente. A Polícia Civil e a Polícia Científica foram acionadas e estão investigando as circunstâncias que levaram ao atropelamento. O caso causa comoção na comunidade, que se lembra do casal com carinho.