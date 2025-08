Alep abre 22ª jornada de agroecologia com marcha e sessão solene

A 22ª edição da Jornada de Agroecologia teve início nesta quarta-feira (6) com uma grande Marcha por Terra, Teto e Agroecologia no centro da capital. Os participantes se reuniram a partir das 8h na Praça Santos Andrade, onde desfrutaram de um café da manhã agroecológico. A marcha começou às 9h, rumo à Assembleia Legislativa do Paraná (ALEP), onde ocorrerá uma sessão solene no plenário.

O evento reúne diversas caravanas compostas por camponeses, trabalhadores da economia solidária, militantes de movimentos populares, artistas e todos que apoiam a agroecologia. Os participantes vêm de diferentes regiões do Paraná para manifestar suas demandas.

Entre os principais temas da mobilização estão o incentivo à agroecologia, o direito à moradia digna e condições de trabalho justas. Também se destacam a luta pela redução da jornada de trabalho sem diminuição de salário e o fim da escala de trabalho 6×1. Outra pauta importante é a taxação dos super-ricos e a oposição ao Projeto de Lei 2.159/2021, que é criticado por muitos como “PL da Devastação”, devido aos retrocessos ambientais que pode provocar.

A marcha é anunciada como uma celebração cultural, repleta de música, dança e ritmos que visam criticar o modelo do agronegócio e a utilização de produtos químicos, ao mesmo tempo em que promovem uma agricultura saudável. Segundo Roberto Baggio, do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) e coordenador da Jornada, o evento busca evidenciar a importância do cuidado com a natureza e a produção de alimentos saudáveis.

Após a marcha, o público participa da sessão solene em homenagem à Jornada de Agroecologia, programada para o período entre 10h e 12h. Estão confirmadas as presenças de deputados da Frente Parlamentar da Agroecologia e da Economia Solidária, assim como do presidente da Assembleia.

Na parte da tarde, as atividades da Jornada continuam no Centro Politécnico da Universidade Federal do Paraná (UFPR), localizado no Jardim das Américas, e se estenderão até domingo, dia 10 de agosto. Este ano, a programação inclui mais de 50 seminários, oficinas e conferências, além de cerca de 20 atrações culturais. O evento é gratuito e aberto ao público.