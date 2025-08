Estreia do Aqui Agora com Geraldo Luís fica em quarto lugar na audiência

Na noite de segunda-feira, finalmente estreou a nova versão do telejornal “Aqui Agora”, com apresentação de Daniele Brandi, Marco Pagetti e Geraldo Luis, que foi destacado como a “arma secreta” da equipe. O programa entrou no ar para substituir “Tá na Hora”, que saiu da grade na sexta-feira anterior.

Contudo, a estreia não trouxe os resultados esperados em audiência. O “Aqui Agora” ficou em quarto lugar, registrando apenas 2,6 pontos de média na Grande São Paulo, superando levemente o “Tá na Hora”, que durante seu tempo no ar variou entre 2,4 e 3,2 pontos.

A escolha da nova bancada passou por algumas mudanças. Inicialmente, a ideia era que Daniele Brandi apresentasse o programa ao lado de Felipe Macedo, conhecido como “Macedão da Chinelada”. No entanto, depois de vários testes, a direção decidiu escalar Marco Pagetti para dividir a bancada. Rinaldi Faria, próximo de Daniela Beyruti, aprovou essa nova formação. O convite para Geraldo Luis se juntar ao time foi feito apenas na noite anterior à estreia.

A decisão de trazer de volta o “Aqui Agora” gerou discussões entre os diretores da emissora. Enquanto alguns estavam a favor da reformulação, outros preferiam manter a programação anterior. No entanto, aqueles que assistiram ao piloto notaram uma boa interação entre os apresentadores e um formato mais dinâmico, ambos considerados pontos positivos.

A nova equipe de reportagem é composta majoritariamente por profissionais já associados ao SBT, muitos dos quais são vistos em outros programas. Entre os nomes que se destacam estão Fabíola Corrêa, ex-Record, e André Azevedo, que já trabalhou na Globo. Uma das novidades é o quadro “É Bom para o Moral”, apresentado por Rita Cadillac, onde ela oferece lições de moral aos telespectadores. Além disso, uma ex-assistente de Geraldo Luis na RedeTV! apresenta o quadro “Giro de Notícias Curtas”.

Por enquanto, o “Aqui Agora” está disponível apenas em São Paulo e em algumas outras capitais, como Brasília e Belém. Dependendo da recepção do público, há planos para expandir a transmissão para mais regiões do Brasil.

Os números de audiência da estreia foram considerados abaixo do esperado. Exibido entre 18h30 e 19h44, o “Aqui Agora” registrou 2,6 pontos de média, mantendo o SBT em uma situação delicada no início da noite.

As emissoras concorrentes se saíram melhor no mesmo horário. A Globo liderou com 22,5 pontos, seguida pela Record com 7,6 pontos e a Band com 2,9 pontos. O desempenho do SBT preocupa, especialmente por ter feito uma troca que não parece trazer grandes melhorias em termos de audiência.