Fiat mantém liderança enquanto Ford surpreende no mercado

O mercado automotivo brasileiro deu um pequeno passo à frente em julho. Com um total de 229.948 veículos novos emplacados, sendo 181.787 automóveis e 48.161 comerciais leves, temos uma leve alta de 1,18% em comparação ao mesmo período do ano passado. E comparando com junho, a situação é ainda melhor, com um aumento de quase 14% em relação aos 202.157 emplacamentos do mês passado.

A Fiat, sempre popular entre os brasileiros, se destacou novamente. Foram 50.604 unidades, garantindo sua 55ª liderança consecutiva e uma vantagem de cerca de 9 mil unidades sobre a Volkswagen, que ficou em segundo lugar com 41.630 carros. Curiosamente, ambas foram as únicas marcas entre as sete mais vendidas que conseguiram aumentar suas vendas em comparação ao ano anterior. Enquanto isso, a Jeep teve um recuo significativo, perdendo mais de 18% do seu público.

Detalhes do Ranking de Vendas

Vamos dar uma olhada em como ficaram as posições das marcas este mês.

1º Lugar: Fiat

Vendas: 50.604

Participação: 22,01% do total.

A Fiat mostra força, mantendo-se forte com a Strada e o Argo, que ainda caem no gosto da galera.

2º Lugar: Volkswagen

Vendas: 41.630

Participação: 18,10%.

Os modelos como Polo e Nivus continuam atraindo atenção, mantendo a VW firme na briga.

3º Lugar: Chevrolet

Vendas: 24.441

Participação: 10,63%.

Apesar da concorrência, a Chevrolet tem bons resultados com a Onix e Tracker.

4º Lugar: Toyota

Vendas: 17.291

Participação: 7,52%.

Os SUV’s da Toyota, como o Corolla Cross, vêm somando pontos entre os motoristas.

5º Lugar: Hyundai

Vendas: 16.572

Participação: 7,21%.

O Creta e o HB20 continuam a encantar os motoristas brasileiros.

6º Lugar: Jeep

Vendas: 9.960

Participação: 4,33%.

Uma diminuição de vendas que levantou preocupações, especialmente para quem é fã dos SUVs da marca.

7º Lugar: Renault

Vendas: 9.862

Participação: 4,29%.

Os modelos da Renault, como Kwid e Duster, ainda conquistam seus admiradores.

O Que Esperar?

A Ford apareceu na 12ª posição com uma alta de 35,8%, o que é um indicativo de que o mercado está se diversificando com novas ofertas e nichos. Além disso, a BYD cresceu quase 60%, mostrando que os elétricos e híbridos começam a fazer diferença na nossa realidade.

Ao final do mês, a soma total de emplacamentos chegou a 1.361.185 veículos, um número bem positivo para os entusiastas das quatro rodas. Se você se identifica com alguma dessas marcas, já vale a pena dar uma olhada nos modelos mais vendidos e nos descontos que as concessionárias podem estar oferecendo.

As vendas mostram que o mercado automotivo está em constante movimento, e isso pode ser uma boa oportunidade para quem está pensando em trocar de carro. Afinal, a paixão por dirigir combina com boas ofertas, não é mesmo?