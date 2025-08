Volkswagen altera preço do Nivus GTS 2026 para PcD em agosto

O Volkswagen Nivus GTS continua a ser uma ótima opção para pessoas com deficiência (PcD), com vendas diretas disponíveis durante o mês de agosto. Um detalhe importante: não é qualquer condição de deficiência que garante a isenção—tem que estar na lista oficial de doenças que permitem o benefício. Essa versão esportiva oferece isenção total do IPI e ainda vem com um desconto na fábrica, o que a torna ainda mais atrativa.

Para você entender melhor, o preço normal do Nivus GTS 250 TSI para o público em geral é de R$ 179.990,00. Porém, para quem se encaixa na categoria PcD, o valor cai para R$ 157.829,99. Isso significa uma economia de R$ 22.160,01, conforme informações do portal Fipe Carros. É uma boa vantagem, especialmente se você já passou por situações em que cada centavo conta.

Para garantir o benefício, é preciso apresentar alguns exames que comprovem a condição de saúde, além de um laudo médico assinado por um profissional credenciado pelo Detran. Depois, o próximo passo é marcar uma avaliação em uma clínica do Detran, onde será emitido o Laudo Médico — esse documento é essencial para seguir com o processo de compra com isenção.

Documentos Necessários

Se você está pensando em comprar, aqui estão os documentos que precisa preparar para solicitar a isenção de IPI:

Termo de curatela (caso o veículo seja adquirido para maiores de 18 anos sem capacidade legal);

(caso o veículo seja adquirido para maiores de 18 anos sem capacidade legal); Formulário de solicitação de isenção de IPI , disponível na Receita Federal;

, disponível na Receita Federal; Laudo Médico e CNH especial , ambos com duas cópias autenticadas pelo Detran;

, ambos com duas cópias autenticadas pelo Detran; Duas cópias autenticadas em cartório de CPF, RG, título de eleitor e comprovante de residência;

em cartório de CPF, RG, título de eleitor e comprovante de residência; Cópia simples das duas últimas declarações do Imposto de Renda . Se não declara, apresente um comprovante de isenção ou uma declaração do responsável, se for dependente;

. Se não declara, apresente um comprovante de isenção ou uma declaração do responsável, se for dependente; Comprovante de regularidade das contribuições ao INSS.

Desempenho em Vendas

Nos primeiros seis meses de 2025, o Nivus não fez feio nas vendas: 22.662 unidades emplacadas, segundo a Fenabrave. E, embora tenha vendido bem, ficou abaixo do Fiat Fastback, que liderou o segmento com 25.161 unidades. Em terceiro na lista, o Citroën Basalt somou 10.017 unidades. É interessante ver como a competição está acirrada!

Sob o Capô

Agora, vamos falar do que interessa: o motor! O Nivus vem equipado com o motor 1.4 TSI da linha EA211, o mesmo que já conhecemos do Polo GTS. Ele entrega 150 cavalos de potência e um torque de 25,5 kgfm. A transmissão é automática de seis velocidades com tração dianteira, perfeito para quem gosta de conforto e praticidade.

Itens de Destaque

O que não falta no Nivus GTS são itens que fazem a diferença. As rodas de liga leve de 17" são escurecidas, o que dá aquele toque esportivo. Tem também seleção de perfil de condução, sensores de chuva e crepuscular, alarme antifurto com comando remoto “Keyless” e até um sistema de reconhecimento de cansaço do motorista. Isso tudo ajuda a tornar a experiência ao volante bem mais agradável e segura.

As lanternas traseiras são em LED, e o painel de instrumentos digital tem uma tela de 10,25". Os bancos revestidos em couro sintético trazem um ar sofisticado, e o sistema de infotainment VW Play Connect oferece uma tela de 10,1", com serviços remotos e internet exclusiva para o veículo.

Dá para dizer que o Nivus GTS é um carro que não deixa a desejar em performance e conforto, além de ser uma ótima opção para quem se encaixa nos critérios de PcD. Se você já dirigiu um SUV com essas características, sabe como a experiência pode ser diferente e prazerosa.