Chery atinge 5 milhões de veículos exportados em marco histórico

A Chery deu um grande passo na história automotiva ao se tornar a primeira montadora chinesa a ultrapassar a marca de 5 milhões de carros exportados. Imagine o tamanho desse feito! Até julho deste ano, já são mais de 17,1 milhões de clientes pelo mundo, com 5,17 milhões apenas fora da China.

Em julho, a montadora teve um mês brilhante, vendendo 224.439 veículos, o que representa uma alta de 14,7% em relação ao mesmo mês do ano passado. E, se você é fã de carros elétricos, vai adorar saber que neste segmento a Chery vendia 65.357 unidades, um salto impressionante de 44,1%! As exportações também estão bombando: 119.090 veículos enviados para diversos países, o que é um crescimento de 31,9% em um ano. Para quem já atravessou o trânsito nas grandes cidades, percebe a importância de um carro eficiente e inovador, não é?

Nos primeiros sete meses de 2025, a Chery atingiu 1.484.563 unidades vendidas, um crescimento de 14,5% em relação ao ano anterior. Destas, 669.360 veículos foram exportados, consolidando a marca como uma verdadeira líder entre as fabricantes chinesas no mercado global. Vale lembrar que, se você está de olho em mercados emergentes, essas informações são essenciais para quem gosta de entender as tendências.

Falando em modelos, a linha da Chery é bastante diversificada. Em julho, a marca principal vendeu 143.965 carros, enquanto outras como Jetour, Exeed e iCar também tiveram suas vendas, com destaque para a iCar, que está prestes a lançar o SUV elétrico iCAR V27 em Dubai. É sempre bacana ver como as montadoras estão inovando e trazendo novidades que atraem os apaixonados por tecnologia automotiva.

No entanto, a Chery não pode descansar em seus louros! A BYD está crescendo rapidamente e elevou suas exportações em impressionantes 118,2% no primeiro semestre, já ocupa a segunda posição na lista. Enquanto a Chery lidera com 544.937 veículos exportados até junho, a BYD vem logo atrás com 443.098. É uma disputa acirrada e, quem sabe, você já avistou esses modelos nas ruas.

Os principais destinos dos carros chineses são bastante interessantes. O México lidera a lista com 234,5 mil unidades, seguido pelos Emirados Árabes com 214,3 mil e a Rússia com 171 mil. Se você gosta de viajar, sabe como é interessante ver marcas familiares nos diversos países.

Com números como esses, a Chery se reafirma como uma referência no universo automotivo chinês. No entanto, é claro que a batalha pelo topo do mercado global, especialmente contra a BYD, promete se intensificar. O mundo automotivo é um verdadeiro campo de batalha, cheio de novidades e inovações que nos surpreendem a cada dia.