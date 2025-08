Tabela de preços de agosto da Fipe para carros

O Citroën Basalt está na onda, disponível para vendas diretas especialmente focadas em empresas e produtores rurais. Durante agosto, três versões do SUV podem ser adquiridas com descontos bem interessantes. Um detalhe que vale a pena lembrar é que, depois da compra, esse carro só pode ser vendido novamente após 12 meses. Um tempo para você se acostumar com ele, né?

Falando de preços, a versão de entrada, chamada Feel 1.0 MT, sai por R$ 101.490,00 no varejo. Mas, se você tem CNPJ, o valor diminui para R$ 91.341,00 — uma economia de R$ 10.149,00. Se optar pela versão Feel 1.0 T200 com câmbio CVT, o preço é de R$ 118.290,00 na loja, enquanto com CNPJ você paga R$ 106.461,00, economizando R$ 11.829,00. Assim, quem está no mundo dos negócios consegue tirar um bom proveito!

E se você é do tipo que gosta do melhor, a opção topo de linha é a Shine 1.0 T200 CVT. No varejo, ela custa R$ 122.100,00, mas quem compra por CNPJ paga R$ 109.890,00. Aqui, a economia é de R$ 12.210,00. As informações foram confirmadas por fontes confiáveis após um papo com a concessionária Jorlan.

Sob o capô da versão básica, a Feel 1.0 MT traz o motor 1.0 Firefly aspirado, que também equipa outros carros como o Fiat Argo. Esse motor, com seus 3 cilindros e 6 válvulas, entrega até 75 cavalos de potência a 6.000 rpm, e um torque máximo de 10,7 kgfm a 3.250 rpm. Isso é legal para quem precisa de um carro que não consome demais, principalmente se você passa bastante tempo na estrada.

Agora, se você está em busca de mais potência, as versões Feel Turbo e Shine Turbo vêm com um motor 1.0 turbo. Ele é conhecido por oferecer até 130 cavalos de potência e 20,4 kgfm de torque. Com isso, você não vai passar raiva em ultrapassagens, especialmente em estradas. E a boa notícia é que nessa linha, o câmbio automático tem 7 marchas, um verdadeiro passo para a suavidade ao dirigir.

De acordo com dados da Fenabrave, no primeiro semestre de 2025, o Fiat Fastback foi um sucesso, com 25.161 unidades vendidas. O Volkswagen Nivus ficou em segundo, com 22.662. E o Citroën Basalt, que acabou de chegar, não fica para trás, alcançando 10.017 unidades vendidas. Em uma disputa acirrada, o Volkswagen T-Cross liderou as vendas com um total de 44.532 carros.

Condições do Citroën Basalt para CNPJ em agosto de 2025:

Configurações Preço geral Preços para CNPJ Descontos Feel 1.0 MT R$ 101.490,00 R$ 91.341,00 R$ 10.149,00 Feel 1.0 T200 CVT R$ 118.290,00 R$ 106.461,00 R$ 11.829,00 Shine 1.0 T200 CVT R$ 122.100,00 R$ 109.890,00 R$ 12.210,00

Aproveite essas informações se você estiver pensando em um SUV que entrega desempenho e economia!