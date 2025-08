Peugeot 2008 com preços atualizados para CNPJ em agosto

O Peugeot 2008 está com tudo e agora disponível em três versões superinteressantes, especialmente voltadas para empresas e produtores rurais. O que é mais atraente é que todos os modelos contam com motor turbo, uma lista recheada de equipamentos e descontos que podem ultrapassar os R$ 20 mil. Sem contar que o porta-malas oferece ótimos 419 litros de capacidade, ideal para quem precisa de espaço.

A versão de entrada é a Active T200, que já vem com um bom pacote de equipamentos e tem o preço sugerido de R$ 143.990,00 no varejo. Mas, se a compra for feita por empresas ou Produtores Rurais, o valor fica em apenas R$ 120.231,65. Uma baita economia de R$ 23.758,35. A versão intermediária, chamada Allure T200, tem o preço para o público geral de R$ 153.990,00, mas a compra com CNPJ sai por R$ 130.891,50, garantindo um desconto de R$ 23.098,50. Esses valores fazem toda diferença na hora de fechar negócio, não é mesmo?

Para quem está de olho no top de linha, o GT T200 tem um valor cheio de R$ 173.990,00, mas o preço para empresas e agricultores cai para R$ 151.371,30, resultando em uma economia de R$ 22.618,70. O segredo e a vantagem estão no planejamento da compra!

Falando do motor, o Peugeot 2008 vem equipado com um 1.0 turbo de três cilindros da linha Stellantis. Esse motor oferece uma potência bacana de 130 cavalos e um torque de 20,4 kgfm, o que garante um desempenho cheio de fôlego, ideal para quem curte uma dirigibilidade ágil — especialmente nas estradas. A transmissão é automática do tipo CVT, com simulação de até sete marchas.

As versões mais completas também trazem uma central multimídia de 10,3″, que dá aquele toque digital ao painel. O espelhamento sem fio para Apple CarPlay e Android Auto é um detalhe que facilita a vida, (quem não ama ouvir suas músicas favoritas durante o trânsito?). O teto solar panorâmico é um charme à parte, deixando a cabine bem mais iluminada e agradável. E quem pode esquecer dos faróis em LED com aquele visual característico em forma de “garras de leão”? Impressiona!

Entre os equipamentos, temos seis alto-falantes, incluindo tweeters, alerta de ponto cego, câmera com visão de 360 graus e muito mais. Esses detalhes não são só para enfeitar, são realmente inovações que ajudam no dia a dia. O controle eletrônico de estabilidade e o ar-condicionado digital automático trazem ainda mais conforto e segurança à experiência de dirigir.

Se você ficou interessado em algum modelo, vale a pena dar uma passada em uma concessionária Peugeot na sua região. Lá, você pode tirar todas as suas dúvidas sobre financiamento, prazos e tudo que precisa saber para realizar a compra certinha.

Agora, é só aproveitar o carro e as boas estradas que o Brasil tem a oferecer!